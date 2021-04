Theo Hiddema fileert ‘bestuurscultuur’-motie GroenLinks en PvdA: ‘Nou dat hakt erin, dat zal ze leren!’

Theo Hiddema is er bepaald niet van onder de indruk dat GroenLinks en de PvdA gisteren een motie indienden – die werd aangenomen – om de bestuurscultuur te verbeteren in Den Haag. In plaats van zo’n nutteloze motie, zegt Hiddema, zouden de linkse partijen er verstandig aan doen wat boeken te lezen van Thierry Baudet. Misschien dat ze dan het nut van de democratie wél begrijpen.

Gisteren dienden GroenLinks en de PvdA een motie in over “een nieuwe bestuurscultuur.” Want, zeiden de twee linkse partijen, burgers mogen niet door de overheid met wantrouwen worden behandeld, en er moet altijd oog zijn voor de effecten van regelgeving op de individuele levens van mensen. Er moet een andere bestuurscultuur komen, macht en tegenmacht, en natuurlijk iets met subsidies.

De motie werd gemakkelijk aangenomen door de Tweede Kamer. Maar Forum voor Democratie-senator en strafpleiter Theo Hiddema vond het allemaal maar niets.

Nou zo’n motie hakt erin,dat zal ze leren! Jullie willen aan de stem van de burger met behulp van een vitaal democratisch proces recht doen? Was dan voorafgaande aan dit vergaderritueel maar begonnen met het lezen van het boek “De Natiestaat” De auteur staat vlakbij . — Theo Hiddema (@THiddema) April 30, 2021

“Nou zo’n motie hakt erin, dat zal ze leren!” schrijft Hiddema sarcastisch: “Jullie willen aan de stem van de burger met behulp van een vitaal democratisch proces recht doen?” Nou, dan heeft hij de wáre oplossing.

In plaats van een tamelijk nutteloze motie aan te nemen, laat Hiddema weten, hadden de GroenLinksers en PvdA’ers “voorafgaande aan dit vergaderritueel” moeten beginnen “met het lezen van het boek ‘De natiestaat’. “De auteur” van dat boek, ging hij verder daarbij verwijzend naar FVD-leider Thierry Baudet, “staat vlakbij.”

Volgens de motie moet er meer geld komen voor de sociale advocatuur. Moet er een einde gemaakt worden aan “racisme” binnen de overheid. En moet de informatiepositie van de Kamer “in ere hersteld worden.” Ook stelt de motie dat de ideeën van macht en tegenmacht “gekoesterd” dient te worden door zowel de Kamer als de regering, dat er geld moet gaan naar maatschappelijke organisaties die een “belangwekkende tegenmacht” vormen (bepaald door de politiek natuurlijk), en moet er “geïnvesteerd worden in een sterke positie van uitvoeringsorganisaties.” Bij dat laatste moet je denken aan de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman.

Het was zo’n algemene motie dat je van verre zag aankomen dat de Kamer zich erachter zou scharen. Want het heeft natuurlijk verder weinig tot geen impact op het kabinetsbeleid, wat natuurlijk de kern is van Hiddema’s kritiek.