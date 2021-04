Jan van de Beek: ‘Mooi dat D66 gedetailleerde afspraken over migratie wil, dan kan ik de gevolgen doorrekenen’

D66 zegt voorstander te zijn voor een regeerakkoord op hoofdlijnen, “afgezien van die onderwerpen waar gedetailleerde afspraken nodig zijn om de inzet van een partij zeker te stellen. Migratie is zo’n onderwerp voor D66”, stelt de partij. Dr. Jan van de Beek ziet dat helemaal zitten: “Nou, dat is dan mooi, want bij duidelijke afspraken kan ik de gevolgen van die afspraken voor de Nederlandse schatkist doorrekenen.”

Verslaggever Arjan Noorlander (NOS, Nieuwsuur) stuurde een tweet de wereld in, waarin hij inzoomde op de kanttekening die D66 plaatst bij een “regeerakkoord op hoofdlijnen”. Dr. Jan van de Beek verheugt zich alvast op het vooruitzicht van duidelijke afspraken en reageert:

Een regeerakkoord op hoofdlijnen, maar niet voor wat betreft migratie als het aan @d66 ligt.

Nou, dat is dan mooi, want bij duidelijke afspraken kan ik de gevolgen van die afspraken voor de Nederlandse schatkist doorrekenen😏. https://t.co/9cfORzx5GB — Dr. Jan van de Beek (@demo_demo_nl) April 30, 2021

Hij verwijst daarmee natuurlijk naar zijn recente werk als migratie-deskundige toen hij, onder de vlag van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het onderzoeksbureau van Forum voor Democratie (het Renaissance Instituut), de gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën (.pdf) in kaart bracht. Het Renaissance Instituut geeft de conclusie in het kort: “de totale kosten over de periode 1995 – 2019: 400 miljard euro”.

Mocht D66 dus opnieuw deel gaan nemen in de coalitie en komt er daardoor een gedetailleerd akkoord over migratie, dan konden ze het nog wel een ontzettend moeilijk gaan krijgen als het op financiële verantwoording aankomt, want Van de Beek heeft de cijfers en de rekenmodellen al paraat staan.