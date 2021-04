Jongerenpartijen helemaal klaar met VVD-schurk Rutte: ‘Neemt parlement niet serieus, bezegelt lot van de politiek!’

Jongerenpartijen in Nederland lijken zich nu ook te bemoeien met het formatieproces waarin Mark Rutte een hoofdrol blíjft opeisen. De jeugdafdelingen van zes politieke partijen zijn helemaal klaar met VVD-leider Mark Rutte, en zien geen toekomst voor hem als premier. Zij doen dan ook per brief een gezamenlijke oproep aan hun moederpartijen om deze Rutte-boycot ook hardop te zullen uitspreken.

Opnieuw een nagel aan de politieke doodskist van Mark Rutte. Er ligt een brief die hem maant op te hoepelen, op initiatief van de jongerenorganisaties van D66, CU, GroenLinks, PvdA, Denk en PvdD. Dit weekend riepen de jongeren van het CDA de moederpartij ook al op om niet meer in zee te gaan met VVD’er Mark Rutte, en nu sluiten maar liefst zes jongerengroeperingen zich daarbij aan.

De jongerenorganisaties stellen terecht dat de democratie een flinke dreun heeft geïncasseerd dankzij Rutte. Voor hen is er nog maar een optie, als Rutte het parlement niet serieus neemt, en dat is een kabinet zonder de VVD-baas. In het AD zegt men er het volgende over:

“Wanneer de VVD het parlement niet serieus neemt, bezegelt zij het lot van de Nederlandse politiek. Dan rest volgens ons slechts een formatie zonder hen, of de stembusgang.’’

De jongerenorganisaties van met name D66 en CDA zetten hun moederpartijen daarmee onder flink wat druk. Beide partijen waren ‘kritisch’ op Rutte tijdens het formatie-debat, maar uiteindelijk steunden ze niet de motie van wantrouwen. Het lijkt erop dat het CDA en D66 alsnog met de VVD om tafel willen voor een nieuw kabinet, maar hun desbetreffende jongerenorganisaties JD en CDJA willen hier niks van weten. Zij zijn helemaal klaar Rutte.

Intern kan dit de partijen nog flink wat pijn doen, en al helemaal bij het CDA. Waar de partijtop nog steeds zit opgescheept met het ‘lastige’ Kamerlid Omtzigt, maar ondertussen Rutte op het laatste moment gered werd door de motie van wantrouwen weg te stemmen. Het CDA raakt op deze manier nog meer versnipperd en verdeeld. Maar niet wat jonge CDA’ers betreft: die zien Rutte liever vandaag dan morgen zijn koffers pakken.

En zo lijkt Rutte steeds meer steun te verliezen in de politieke arena. Uit een peiling van De Hond bleek al dat 6 op de 10 Nederlanders niet wil dat hun voorkeurspartij in zee gaat met Rutte. Mark, luister dus naar de toekomst van ons land en stap op!