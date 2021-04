Kabinet buigt zich vandaag over mogelijke versoepelingen. De Jonge: “We gaan geen domme dingen doen voor de zorg”

Een deel van het kabinet komt vandaag bijeen in het Catshuis om te praten over mogelijke versoepelingen van de huidige lockdown. Er zijn al enkele dagen geruchten te lezen dat de terrassen mogelijk weer vanaf 21 april open mogen, maar leden van het OMT zien dit voorlopig nog niet zitten. Zij waarschuwen dat we midden in de derde piek zitten. Zijn er dus opnieuw valse beloftes gedaan door het kabinet?

Coronastuntelaar Hugo de Jonge zei bij Beau nog dat “we gaan geen domme dingen doen voor de zorg’’, in andere woorden: we moeten eigenlijk niet rekenen op versoepelingen. Van de week kwam het nieuws nog naar buiten dat Haagse bronnen zeiden dat er mogelijk versoepelingen aan zaten te komen, maar het OMT en het kabinet temperen nu al deze verwachtingen.

Het kabinet gaat vanmiddag in gesprek over onder andere het heropenen van het hoger onderwijs. Men wil nog steeds het onderwijs hervatten door te beginnen met het introduceren van een sneltestsysteem – bij een negatieve test mag je dan weer colleges volgen.

Kleine ondernemers en winkeliers moeten niet maar te veel hopen op versoepelingen, voor hen zal het opnieuw een zware periode worden. Al maandenlang worden zij het hardst getroffen door enkele verregaande maatregelen.