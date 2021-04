Kabinet schuift de godsdienstvrijheid deels opzij, gaat vanaf nu ook kerken sluiten als deze coronabrandhaarden zijn

De Nederlandse overheid kan binnenkort kerken en moskeeën tijdelijk sluiten, als is gebleken dat zij coronabrandhaarden zijn. Dat staat in een nieuw advies dat de Raad van State uitbracht aan het demissionaire kabinet. De uitspraak geldt als gevoelig, want deze is een breuk met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Het kabinet neemt de aanbevelingen over.

Binnenkort kunnen kerken, moskeeën of andere gebedshuizen gesloten worden als blijkt dat deze de bron zijn van coronabesmettingen. De Raad van State adviseert dit aan het kabinet, en deze gaat mee. Met dit besluit, dat qua timing na de aankondiging van verdere versoepelingen op z’n minst opmerkelijk te noemen is, gaat zorgminister Hugo de Jonge dus mee in het advies van de Raad van State om coronabrandhaarden in gebedshuizen snel te kunnen blussen. Ook als daarmee de vrijheid van godsdienst moet worden ingeperkt.

Het kabinet-Rutte III wil zelfs in de wet vastleggen dat kerkgebouwen tien dagen moeten sluiten als zich daar een verspreiding van het coronavirus voordoet, die overigens ook voor bedrijven, winkels en horecagelegenheden.

De Raad van State kwam tot de conclusie om religieuze instellingen niet langer onaantastbaar te laten, nadat het adviesorgaan zich had gebogen over een wetsvoorstel dat burgemeesters de macht geeft in te grijpen wanneer het qua besmettingen helemaal uit de hand zou lopen in sommige vaak goedgevulde gebedshuizen. Een uitzondering voor levensbeschouwelijke gebouwen, zoals de Raad ze noemt, is niet goed te verdedigen, vindt men.

“Het belijden van godsdienst of levensovertuiging in deze gebouwen is grondwettelijk beschermd. Dit sluit echter niet uit dat daarop met het oog op de bescherming van de volksgezondheid beperkingen kunnen worden gesteld in een specifieke wet,” schrijft het adviesorgaan: “Het advies is dan ook om de uitzondering voor levensbeschouwelijke gebouwen te schrappen.”

Onbekend is of het kabinet al zinspeelt op het gebruiken van de bevoegdheden om enkele grote gereformeerde kerken in plaatsen als Urk of Krimpen aan den IJssel te sluiten die in de voorbije maanden aangaven bepaalde of alle coronaregels te laten varen. Maar met de nieuwe, door de Raad van State goedgekeurde, regels wordt dit in ieder geval wél mogelijk.

Inmiddels is er ook een (voorspelbare) reactie van de SGP bij monde van fractievoorzitter Kees van der Staaij: “De SGP is het hier fundamenteel mee oneens. Onnodig en grensoverschrijdend dat kerken gesloten kunnen worden. Doet afbreuk aan positie kerk als constitutioneel beschermde plek.”