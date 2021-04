MeToo-beerput Sidney Smeets (D66) verder open: naar de bioscoop met 17-jarigen, voetjevrijen met 18-jarigen

De beerput rondom D66-Kamerlid Sidney Smeets lijkt volledig te worden opengetrokken, waarmee de positie van de net geïnstalleerde politicus haast onhoudbaar lijkt te worden. Jongeren melden zich massaal met hun verhalen en ervaringen met de D66-viespuik. Veel jongeren voelen zich misbruikt door Smeets, die hen op een kwetsbaar moment in hun leven aansprak. In de Volkskrant laat ene Quinten weten dat Smeets wel heel graag fysiek contact had met net meerderjarige jongens.

De grote vraag van vandaag is toch hoelang de positie van Smeets als Kamerlid nog houdbaar is. D66 heeft nog nauwelijks een statement over de kwestie naar buiten gebracht of de Volkskrant besluit om een aardig bommetje te gooien richting de partij van Sigrid Kaag.

Quinten, zijn achternaam houdt hij liever geheim, doet zijn verhaal over zijn ervaringen met Smeets. Op zijn zeventiende werd hij ongevraagd benaderd door Smeets. De D66-viespeuk vond de jongen “heel knap”. En daar bleef het niet bij: Quinten geeft zelf aan dat hij in die tijd in een moeilijke tijd zat, hij voelde zich erg kwetsbaar en dacht dat Smeets wel betrouwbaar zou zijn. Nou, inmiddels weet heel Nederland wel anders.

Het bleef niet bij een online berichtje van Smeets:

Smeets nam Quinten mee uit eten en ging met hem naar de film toen hij nog minderjarig was. Hetzelfde gebeurde toen Quinten net 18 jaar was geworden. ‘Hij wilde voetjevrijen in het restaurant en nodigde mij uit om te blijven slapen’. Quinten ontkwam in een bar, waar hij vrienden ontmoette en de kracht vond om te vertrekken. Het contact tussen de twee was seksueel bedoeld, bevestigt Quinten.

Het is knap dat Quinten zijn verhaal durft te doen en het laat zien dat ook in Nederland #MeToo uiterst actueel blijft. En opnieuw betreft het iemand van D66.

Hoe lang zal de partij nog achter Smeets blijven staan? Het persbericht van de partij is ook hoogst merkwaardig. Kaag stelt dat D66 ‘duidelijke normen’ heeft en Smeets zegt dat hij ‘zich altijd aan de wet heeft gehouden’. Dat zijn toch echt twee verschillende dingen. Het kan echt maar één ding betekenen: als D66 zichzelf geloofwaardig een fatsoenlijke partij wil blijven noemen, moet het de smoezelige groomer Sidney Smeets aan de kant zetten.