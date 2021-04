D66 #MeToo-haantje Sidney Smeets: ‘Heb me altijd gedragen binnen de wet!’ D66: ‘Smeets neemt paar dagen rust’

Nou, nou, ze zijn wakker geworden bij D66, hoor. De partij heeft zojuist laten weten in een persbericht eerder al een “indringend gesprek” te hebben gehad met Tweede Kamerlid Sidney Smeets. Maar nu komt er een grootschalig “intern onderzoek.” Want, zegt de partij, “grensoverschrijdend gedrag” is volkomen onacceptabel bij D66 (haha). Smeets zelf ontkent geen onethische berichtjes te hebben verstuurd, maar, zegt hij, hij heeft zich bij zijn “beste weten” altijd aan de wet gehouden.

Gisteren en vanochtend barstte de bom rond D66-Tweede Kamerlid Sidney Smeets. Zoals wij uitlegden beschuldigen meerdere jongemannen en zelfs jongens hem ervan dat hij hem op een bijzonder seksueel getinte manier aansprak, en dat ze zich daar bijzonder ongemakkelijk bij voelden. Het was dus gewoon MeToo, maar dan de D66-queer-versie ervan.

Vreemd genoeg bleef het stil bij D66, zelfs toen bekend werd dat de partij hier al van op de hoogte was gesteld door een bestuurslid van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks.

Nou, er is dan eindelijk een eind gekomen aan het lange stilzwijgen. Want D66 partijvoorzitter Anne-Marie Spierings heeft in een persbericht laten weten dat er al eerder een “indringend gesprek” heeft plaatsgevonden met Smeets, én dat er nu een grootschalig intern onderzoek gedaan gaat worden. Ofzoiets.

“Op woensdag 31 maart is er bij de partij een bericht binnen gekomen,” aldus Spierings: “Dit betrof een bericht over mogelijk ongewenst gedrag van Sidney Smeets in de periode voor zijn kandidatuur als Kamerlid” Haha, even snel wegschuiven natuurlijk: het was allemaal voor hij op de D66-kieslijst stond! “De melder had dit niet zelf ervaren, maar zei namens anderen te spreken. Sinds dat moment is er meermaals contact geweest met de melder om meer informatie te krijgen. Als eindverantwoordelijke voor integriteit in de vereniging laat ik me daarbij adviseren voor het recent ingestelde Team Verantwoord Gedrag.”

“Samen met Sigrid Kaag heb ik op basis van die melding een indringend gesprek gehad met Sidney Smeets,” gaat Spierings verder. “Gisteren zijn ook via sociale media een aantal berichten over Sidney Smeets gedeeld. Die zijn voor de partij aanleiding geweest opnieuw het gesprek met hem aan te gaan. Omdat we dit goed en zorgvuldig willen aanpakken, hebben we – conform de nieuwe werkwijze van de partij – besloten advies te vragen aan een intern onderzoeksteam.”

Dat team moet alle informatie verzamelen om uiteindelijk te concluderen “of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag.”

Sigrid Kaag zegt heel “duidelijk” te zijn over dit soort wangedrag: “In onze partij is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. D66 stelt duidelijk normen aan hoe mensen binnen onze partij zich dienen te gedragen. Daarom nemen we deze berichten zeer serieus.” Als uit het onderzoek blijkt dat Smeets zich misdragen heeft “zullen we onmiddellijk vervolgstappen zetten,” voegt ze toe.

Smeets zelf reageert in het persbericht óók op de beschuldigingen. Hij doet meteen een stapje terug, zegt eigenlijk een soort van sorry als mensen zich ongemakkelijk voelden door hem, maar voegt toe dat hij zich naar zijn beste weten altijd aan de wet gehouden heeft. Hmm.

“Ik schrik van de berichten die er over mijn zijn verstuurd,” aldus Smeets. “In sommige berichten lees ik dat mensen contact met mij als ongewenst hebben ervaren,” gaat hij verder op een manier alsof hij zich erover verbaast dat jonge homo’s het misschien toch niet zo heel prettig vinden om out of the blue zomaar ineens een berichtje te krijgen van 40+jarige man met te veel vrije tijd om handen. “Dat vind ik zeer naar, want dat was niet mijn intentie.”

Oh? Wat was je intentie dan, Sidney?

“Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden,” aldus Smeets. Haha, ah. Ja. Kijk, daar komt de aap al een beetje uit de mouw. “Ik snap heel goed dat de partij dit serieus oppakt. Dat steun ik zeer” Tuurlijk! Want wie vindt het nou niet leuk om lijdend voorwerp te zijn van zo’n onderzoek? “En vanzelfsprekend werk ik mee aan alles wat van mij wordt gevraagd.”

Nou, hartstikke mooi. Want als Smeets écht meewerkt kan dit allemaal tot de bodem worden uitgezocht. Er zijn, dat is ondertussen wel duidelijk, heel veel jongemannen en zelfs jongens met informatie over merkwaardige, seksueel getinte berichtjes van een man die hun vader had kunnen zijn. Dus als daar even goed naar gekeken wordt lijkt het me dat vanuit D66 uit nadere stappen niet uit kunnen blijven. Want dat iets niet per se illegaal is, maakt het niet ethisch aanvaardbaar. Zie “intimidatie, seksuele.”

Toch?

D66 laat daarnaast ook weten dat… niet schrikken! … Smeets besloten heeft om een paar dagen rust te nemen. Blijkbaar heeft hij zo hard gewerkt sinds zijn beëdiging als Tweede Kamerlid slechts enkele weken geleden dat hij daar nu al wel aan toe is.

Sidney Smeets neemt de komende dagen rust, laat een woordvoerder van D66 weten: https://t.co/XjNfczqOHE — floor bremer (@floorbremer) April 14, 2021

Dat Kamerwerk hakt er wel in, hè? Of zal het al dat appen met Twitter- en Grindr-‘vrienden’ zijn geweest?