E-mails! D66 was al op de hoogte van beerput Sidney Smeets: jonge homo’s hadden al contact met de partijleiding

Uit e-mails van politiek actieve homoseksuele jongeren blijkt dat de partijleiding van D66 al enige tijd op de hoogte was van de perikelen rond Sidney Smeets, de man die als 18e op de kieslijst stond vorige maand is beëdigd als Tweede Kamerlid.

Vanochtend berichtten wij al dat de beerput over kersvers D66-Kamerlid Sidney Smeets geopend is. Dit werd gedaan door jonge homo’s die Smeets en D66 publiekelijk – op Twitter – aanspraken op gedrag dat zij totaal onacceptabel, zorgwekkend, en zelfs beangstigend vonden. Smeets zou er als 45-jarige man namelijk een handje van hebben om jonge homo’s die net uit de kas zijn seksueel getinte berichtjes te sturen.

Nou waren wij van DDS daar bepaald niet geschokt door. Onze eigen reporter Kenneth Steffers had vorig jaar al contact met jonge homo’s die zeiden dat ze benaderd waren door Smeets, en die zich daar bijzonder unheimlich bij hadden gevoeld. Na contact te hebben gehad met Smeets, die beweerde dat in ieder geval één beschuldiger “nep” was, werd voorlopig afgezien van publicatie over het onderwerp, maar we bleven natuurlijk de boel in de gaten houden.

Maar wij van DDS zijn niet de enigen die hier niet door verrast zijn. Want uit nieuwe informatie blijkt dat enkele jonge homo’s ook al contact hadden opgenomen met D66 zelf.

HP-journalist Ton F. van Dijk bericht dat “de zaak Sidney Smeets waar sprake is van beschuldigingen aan zijn adres in relatie tot minderjarige personen is volgens een direct betrokkene op 31 maart j.l. gemeld aan de Amsterdamse vertrouwenspersoon van D66, Johanna Räkers. De melding zou zijn gedaan door een bestuurslid van GroenLinks-jongerenorganisatie DWARS die het volgende bericht zou hebben gestuurd.” Hier is het bericht:

“Beste Johanna, via deze mail wil ik doorgeven dat een Kamerlid die vanaf vandaag zitting neemt in de Tweede Kamer voor D66 verscheidene keren contact heeft gezocht met minderjarige queer personen op Twitter,” aldus het DWARS-bestuurslid. “Een aantal personen in mijn directe omgeving hebben hiermee te maken gehad. De strekking van verstuurde berichten was een vraag om ‘langs te komen op kantoor.’ Weet u of dit intern bekend is en of dit opgenomen wordt?”

En ja, daarop kwam een reactie, aldus Van Dijk, die daarbij een app laat zien van de betrokkene. “Ik ben gebeld door Johann, de vertrouwenspersoon,” appt die. “Ze neemt het serieus en gaat kijken wat ermee gedaan moet worden. Ik heb Sidney Smeets genoemd.”

Vervolgens komt op 1 april dan het bericht dat “de partijvoorzitter” met Smeets “in gesprek” gaat. “De partijvoorzitter wil wel weten wanneer de berichten verstuurd zijn. Ik heb een inschatting gegeven van 2 jaar geleden.”

Op het moment van schrijven was nog niet bekend of er daadwerkelijk iets mee gebeurd is.

UPDATE

Ah kijk! Als je het over de duivel hebt… Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar RTL Nieuws bericht nu dat D66 “intern onderzoek gaat doen naar mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag van D66-Tweede Kamerlid Sidney Smeets. Dat laat D66-partijvoorzitter Anne-Marie Spierings weten. Aanleiding zijn berichten op Twitter van verschillende jongemannen [het gaat ook om jóngens!] die zeggen te zijn benaderd door Smeets via direct messages. Sommigen zeggen minderjarig te zijn geweest tijdens de flirterige en uitnodigende berichtjes.”