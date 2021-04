Noordwijkerhout: 77-jarige man sterft kort na Pfizer-vaccinatie. GGD kijkt naar mogelijk verband met de inenting

In Noordwijkerhout kwam vandaag een 77-jarige man zijn Pfizer-vaccinatie ophalen. Hij keek er ongetwijfeld naar uit omdat hij dacht dat dit vaccin hem zou beschermen tegen het coronavirus, waardoor hij nog een paar mooie jaren zou hebben op aard. Helaas liep dat anders af. Want 15 minuten na de inenting werd hij onwel “voor de deur,” waarna hij opgevangen werd door artsen en naar het ziekenhuis werd gebracht, waar hij overleed. De GGD laat weten te “onderzoeken of de Pfizer-vaccinatie een rol heeft gespeeld.”

De priklocatie in hotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout zou vandaag met een feest geopend worden, maar dat feestje is toch maar afgezegd. Blijkbaar vinden ze het toch een beetje onpasselijk om feest te vieren als zo’n man net overleden is.

Wat er precies gebeurd is, is dit. De 77-jarige man – wiens identiteit vooralsnog onbekend is – kwam vanochtend opdagen voor de inenting. Hij werd gevaccineerd. Natuurlijk moest hij 15 minuten blijven zitten om te kijken of hij serieuze bijwerkingen kreeg.

Dat deed hij. Na die 15 minuten stond hij op en wilde hij weer terug naar huis gaan. Maar bij de deur ging het mis. Hij werd onwel. Artsen van de GGD vingen hem op en zorgden voor vervoer met een ambulance naar het lokale ziekenhuis. Daar overleed de grootvader (qua leeftijd in ieder geval).

Volgens OmroepWest is het “onduidelijk waaraan de man is overleden.” Om dit raadsel op te lossen zoekt de GGD uit “of de Pfizer-vaccinatie een rol heeft gespeeld.”

De medewerkers van de priklocatie zijn “aangeslagen… maar het vaccineren gaat gewoon door,” aldus de regionale omroep.