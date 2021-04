FVD, PVV, DENK, SP eisen vertrek VVD-leugenaar Rutte: ”Wij vertrouwen hem niet de formatie toe!’

Het gaat eindelijk de goede kant op: steeds meer partijen spreken zich nu publiekelijk uit tegen aartsleugenaar Mark Rutte. Denk komt met een motie van wantrouwen, en ook de PVV en de SP zeggen het vertrouwen al op in de VVD-premier. “Hij heeft een week lang lopen liegen. Hij is niet meer geloofwaardig,” zegt Denk-leider Farid Azarkan voor de anderen. En Forum voor Democratie laat zonneklaar weten: “Wij vertrouwen hem niet de formatie van een nieuw kabinet toe.”

Zo, dit is heldere taal van Forum voor Democratie. “Rutte heeft gelogen. Opnieuw. In bijna 11 jaar Rutte is de positie van de Kamer vrijwel volledig uitgehold,” aldus de partij op Twitter. “Wij vertrouwen hem niet de formatie van een nieuw kabinet toe.”

Rutte heeft gelogen. Opnieuw. In bijna 11 jaar Rutte is de positie van de Kamer vrijwel volledig uitgehold. Wij vertrouwen hem niet de formatie van een nieuw kabinet toe. #FVD pic.twitter.com/xSbMRjGKfL — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 1, 2021

“Ontluisterend,” is de reactie van SP-leider Lilian Marijnissen na het lezen van de formatiedocumenten waaruit blijkt dat het Mark Rutte zelve was die zei dat iets moesten vinden voor Pieter Omtzigt zodat die geen problemen kon veroorzaken in de Tweede Kamer. “We zijn twee keer voorgelogen, zowel door de minister-president als door de verkenners.” Het is daarom, zegt ze, nogal ongeloofwaardig allemaal voor Rutte.

Geert Wilders is het daar helemaal mee eens. “Rutte was het en hij loog erover: opstappen en wegwezen,” is de conclusie van de PVV-leider. En, voegt hij daar aan toe, er moeten óók meteen nieuwe verkiezingen komen. Want op deze manier gaat het niet meer:

‘Opstappen en nieuwe verkiezingen’, zegt PVV-leider Geert Wilders over Rutte. pic.twitter.com/F3Xejm8eCk — Edo van der Goot (@emvdg) April 1, 2021

Farid Azarkan denkt daar net zo over. “We hebben de dader,” schrijft de Denk-baas op Twitter. “Het was toch de minister-president die Pieter Omtzigt weg wilde hebben. Rutte heeft daarover gelogen en is niet meer geloofwaardig.”

We hebben de dader. Het was toch @MinPres die @PieterOmtzigt weg wilde hebben. Rutte heeft daarover gelogen em is niet meer geloofwaardig. #omtzigtdebat — Farid Azarkan (@F_azarkan) April 1, 2021

Denk komt daarom met een motie van wantrouwen tegen Rutte:

DENK komt vandaag met een motie van wantrouwen jegens demissionair premier @MinPres https://t.co/AMGtfr1AyW — DENK (@DenkNL) April 1, 2021

Dit is de enige juiste reactie op de openbaringen van vandaag. Rutte heeft iedereen voorgelogen – andere fractieleiders, Omtzigt zelf, maar ook de Nederlandse burger. Want we herinneren ons allemaal nog hoe hij voor de camera’s stond en rustig “nee” antwoordde toen hem gevraagd werd of hij het zelfs maar gehad had over Omtzigt.

Vandaag kon weleens een héél mooie dag worden: het einde van het premierschap van Mark Rutte! Een groeiende hoeveelheid partijen steunt het vertrek van Rutte, en wel snel!