[Peiling] CDA in vrije val na interne strijd tussen Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra: -3 zetels

Het CDA verkeert in diepe misère. Dat is de enige mogelijke conclusie die je kunt trekken uit de nieuwe peiling van EenVandaag: de christendemocraten verliezen namelijk drie virtuele zetels ten opzichte van de verkiezingen van vorige maand. D66 doet het daarentegen beter dan verwacht, want de ‘democraten’ stijgen twee zetels. Dit ondanks de controverse rond nu voormalig Tweede Kamerlid Sidney Smeets.

Bij het CDA hebben ze weleens betere tijden gekend. Bij de verkiezingen van 2006 behaalde de partij, toen geleid door Jan Peter Balkenende, 41 zetels. En ja, het CDA leek toen ongenaakbaar. Onverslaanbaar. Niemand kwam zelfs maar in de buurt van de christendemocraten. Ook de tweede partij van het land, de PvdA, niet. Die kregen maar 33 zetels (wat voor hen tegenwoordig natuurlijk ook als een droom klinkt).

Helaas voor het CDA is die tijd niet meer. Bij de verkiezingen van afgelopen maart moest de partij genoegen nemen met 15 zetels. En het lijkt erop dat de leegloop van de partij nog niet ten einde is. Want als we de laatste peiling van EenVandaag moeten geloven, zou het CDA nog maar 12 van de huidige 15 zetels vasthouden als er vandaag verkiezingen waren.

Zetelpeiling @EenVandaag / @IpsosNL – alle data en cijfers op https://t.co/Zz4sn9nGGI VVD 35 (+1)

D66 26 (+2)

PVV 18 (+1)

CDA 12 (-3)

SP 7 (-2)

PvdA 9

GL 7 (-1)

FVD 7 (-1)

PvdD 8 (+2)

CU 4 (-1)

Volt 5 (+2)

JA21 4 (+1)

SGP 3

DENK 2 (-1)

50P 1

BBB 1

BIJ1 1 pic.twitter.com/csiBfSvQkS — Gijs Rademaker (@gijsrademaker) April 20, 2021

Deze score heeft ongetwijfeld te maken met de voortdurende interne strijd tégen het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt. Die zit nu al een paar maanden overwerkt thuis, maar de “fluistercampagne” tegen hem gaat nog steeds door. Gezien zijn populariteit is het niet verbazingwekkend dat de achterban van het CDA daar niet positief op reageert, en de partij de rug toekeert.

Op sociale media zie je dan ook steeds meer geluiden van mensen die willen dat Omtzigt het stokje overneemt van Hoekstra. Natuurlijk denken Hoekstra en zijn bondgenoten daar heel anders over. Zij willen de macht in handen houden én eigenlijk ook regeren met Rutte; iets waar Omtzigt zich tegen lijkt te verzetten als we de uitlatingen van zijn vrouw volgen.

Deze houding van Hoekstra, waarbij hij Rutte zoveel mogelijk tegemoet komt, veroorzaakt mogelijk dus een interne scheuring én het kost het CDA ook nog eens een 20% van de zetels in de peilingen, met geen einde van de vrije val in zicht. Het is duidelijk dat de partij iets moet veranderen, en snel. Anders kan Wopke Hoekstra binnenkort het licht uitdoen bij wat wellicht – ooit – de meest succesvolle partij van Nederland aller tijden was.