Peiling De Hond heeft VVD, CDA, en D66 op -7: “Het geduld van de kiezers begint te tanen.”

Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond zouden CDA, VVD, en D66 gezamenlijk zeven zetels verliezen ten opzichte van de verkiezingen van 17 maart als er vandaag verkiezingen gehouden werden. Dit komt, schrijft de peiler in een uitleg, doordat “het geduld van de kiezer begint te tanen” na de vele schandalen van de afgelopen tijd, en dan met name over de Toeslagenaffaire en wat is bekend komen te staan als OmtzigtGate.

Bij de verkiezingen haalde de VVD 34 zetels. D66 kreeg er 24. En het CDA moest genoegen nemen met 15 zetels, wat voor die partij een verlies was van 4 zetels. De VVD en D66 daarentegen hadden een (kleine, in het geval van de VVD) winst.

De Haagse wijsheid ging en gaat ervan uit dat deze partijen de kern vormen van een nieuw te vormen kabinet. Maar als de formatie stuk loopt, wat niet langer uit te sluiten is, is het best mogelijk dat deze kern verder verwijderd is dan ooit van de benodigde 75 zetels en zij niet de hulp nodig zullen hebben van één partij om een meerderheid in handen te krijgen, maar van twee of zelfs drie partijen.

Want, zegt De Hond, als er vandaag verkiezingen waren zou het CDA uitkomen op 12 zetels. D66 zou twee verliezen en uitkomen op 22 zetels. En de VVD zou uitkomen op 32 zetels, wat ook een verlies van twee zetels is. Deze ‘coalitiekern’ zou dan dus uitkomen op 64 zetels, bij lange na niet voldoende voor een stevige regeringscoalitie.

Het verlies van die drie oude partijen gaat vooral naar de nieuwe partijen die de laatste jaren zijn opgericht. De enige wat oudere partij die profiteert is de PVV: van 17 naar 18 zetels. Forum voor Democratie zou met 9 zetels in de Kamer terug komen als er nu verkiezingen waren volgens De Hond. De Partij voor de Dieren en de BoerBurgerBeweging stijgen ook een zetel, naar respectievelijk 7 en 2 zetels.

Daaronder slaan de nóg nieuwere partijen toe. FVD-afsplitsing JA21 staat nu virtueel op 6 zetels, wat ten opzichte van de verkiezingen een winst is van +3. Ook de “paneuropese partij” Volt stijgt: van 3 naar 5 virtuele zetels. BIJ1 blijft op 1 zetel staan, maar 50Plus verliest een zetel en zou bij nieuwe verkiezingen helemaal uit de Tweede Kamer verdwijnen. De ChristenUnie en de SGP staan stabiel op resp. 5 en 3 zetels.

Word gratis en voor niets lid van mijn speciale Telegram-kanaal en volg mij op Twitter.

Door de “affaires” van de afgelopen tijd neemt de steun voor de drie kernpartijen dus af. Daarentegen zijn het met name de nieuwe partijen die dichter bij de kiezer staan die daarvan profiteren. Conservatief-rechts (PVV, FVD, JA21 en SGP) staat daardoor nu op 36 zetels. Traditioneel socialistisch links (PvdA, SP, GroenLinks) staan met 25 zetels een stuk lager.