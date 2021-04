Peiling De Hond: Machtsdronken Rutte zorgt voor enorm verlies VVD

Er heeft een ware aardbeving plaats gevonden binnen het Nederlands politieke landschap; Maurice de Hond ziet een enorme electorale verschuiving in zijn nieuwe peiling. Het debat op 1 april, wat een formatiecrisis leek te veroorzaken, heeft de politieke verhoudingen flink doen veranderen. Dit ten nadele van één partij: de VVD.

De VVD heeft een flinke klap moeten incasseren door het formatiegeroddel in het Haagse circuit. De kwestie ‘Pieter Omtzigt; functie elders’ heeft de verhoudingen op scherp gezet. Nu blijkt dat uitgerekend demissionair premier Rutte degene was die over Omtzigts toekomst sprak, heeft dat meteen zijn effect op de peilingen voor de VVD:

Door de kwestie Pieter Omtzigt verliest de VVD flink wat zetels en voelt men de hete adem van D66 in de nek hijgen. Ook de kleinere partijen lijken flink te profiteren van het gestuntel van de VVD-voorman. Doordat de formatiegesprekken nu openbaar zijn gemaakt liggen verhoudingen in Den Haag compleet anders.

Veel partijen profiteren hiervan, behalve het CDA. Wat overigens niet heel verrassend is: het CDA had bij het debat op 1 april veel harder de VVD moeten aanvallen. Op het belangrijkste moment steunde ze niet de motie van wantrouwen en alleen de motie van afkeuring. Als het CDA echt begaan was met Omtzigt hadden ze meegestemd met de oppositiepartijen.