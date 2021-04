Peiling De Hond: Nederlanders trappen massaal in mooie praatjes VVD: partij Rutte weer in de lift

Het is ongelooflijk, meer dan een week geleden werd de VVD hard aangepakt in de Tweede Kamer en in de peilingen dook de partij omlaag. Maar nu 10 dagen na het formatiedebat lijken Nederlanders alweer vergeten te zijn wat de VVD fout heeft gedaan: de partij is weer aan het stijgen in de peiling van Maurice de Hond. Enig lichtpuntje: GroenLinks blijft kiezers verliezen.

Of het nu gaat om de toeslagenaffaire of de kwestie Pieter Omtzigt, het lijkt de VVD amper te schaden. Terwijl de partij het vertrouwen in de overheid keer op keer schaadt lijkt een deel van Nederland het prima te vinden. Vorige week verloor de partij van Rutte nog flink wat zetels in de peilingen, maar deze week krabbelt ze weer omhoog.

De VVD snoept zijn zetels weg bij het CDA, D66 én GroenLinks. Het is opmerkelijk om te zien dat de VVD, ondanks al het gedoe rondom Omtzigt, nog op zo veel steun kan rekenen.

De nieuwe partij BoerBurgerBeweging behoudt haar tweede virtuele zetel. Tot op heden kan BBB-leider Van der Plas op flink wat sympathie rekenen. In de Tweede Kamer weet ze zich ondanks die ene zetel goed te profileren en dat wordt beloond in de peilingen.