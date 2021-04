Peiling De Hond: Nederlanders vergeven wanpraktijken Rutte en VVD – partij weer in de lift

Rond één april vond er een electorale schok plaats: de partij van Mark Rutte dook omlaag in de peilingen. Nu ruim twee weken later lijken veel Nederlanders de kwestie Omtzigt en de toeslagenaffaire alweer vergeten te zijn, de VVD zit gewoon weer in de lift.

In de nieuwe peiling van Maurice de Hond is de VVD weer opgekropen naar 32 zetels – nog altijd minder dan de huidige 34 zetels in de Tweede Kamer. Maar de partij is en blijft met afstand de grootste in Nederland.



De partijen van Joost Eerdmans, JA21, en Caroline van der Plas, BBB, blijven groeien. Wat als nieuwkomers toch een knappe prestatie is. Na een desastreuze verkiezing lijkt GroenLinks nog steeds niet zijn draai te kunnen vinden. De grijsgedraaide Klaver-plaat heeft zijn beste tijd gehad en de vraag is wanneer men zich gaat realiseren dat ze met een andere tactiek moeten komen om weer electoraal te groeien. Want op deze manier blijft GroenLinks zetels verliezen.

Opmerkelijk genoeg heeft de chaos rondom D66-viespeuk Sydney Smeets de partij (nog) niet geschaad. Vooralsnog blijven D66-stemmers trouw aan de partij. Naast D66 mag ook de VVD zich gelukkig prijzen met een loyale achterban, want ondanks de vuile spelletjes van Rutte blijft de partij met afstand de grootste van Nederland.