Peiling De Hond: volksheld Pieter Omtzigt populairder dan de gehele schurkenpartij VVD

De steun voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt lijkt met de week groter te worden. Nu blijkt dat VVD-leider Mark Rutte bij de formatiegesprekken heeft gesproken over de toekomst van Omtzigt zijn de rapen gaar voor zijn partij. Ondertussen zou een hypothetische ‘Lijst Omtzigt’ meer zetels hebben dan de VVD.

Helaas was Pieter Omtzigt zelf niet aanwezig bij het ‘formatiebesprekingen’-debat van 1 april want dan had hij Rutte werkelijk de ene veeg na de andere uit de pan kunnen geven. Desondanks is het dwarse Kamerlid mateloos populair in de peilingen. Maurice de Hond peilde verschillende mogelijkheden bij eventuele nieuwe verkiezingen, en opvallend genoeg zou een Lijst Omtzigt de grootste partij van Nederland kunnen worden:

Het is duidelijk dat de VVD is een lastig parket zit: Nederlanders zitten al helemaal niet te wachten op Tamara van Ark als vervanger van Rutte, maar Rutte behouden is ook zeker niet een garantie op een nieuwe verkiezingsoverwinning.

Mocht Omtzigt helemaal klaar zijn met het CDA en zijn eigen lijst vormen dan gaat het Nederlands politieke landschap er compleet anders uitzien: de VVD verliest zetels, het CDA zal bijna halveren én ook de PVV zal flink wat zetels inleveren.

De Haagse elite heeft zich compleet verkeken op de populariteit van Pieter Omtzigt.