Persvoorlichter DENK is klaar met ‘stuitend apathische houding van onze samenleving’: “Laat je onvrede merken!”

Het Hoofd Communicatie van DENK is helemaal klaar met wat hij “de apathische houding van onze samenleving” noemt. “Laat je onvrede merken!” schrijft hij op persoonlijke titel op Twitter. “Beweeg!”

Ook de afgelopen week zijn er in de Tweede Kamer weer debatten geweest en zijn er moties ingediend over het coronabeleid van het kabinet, dat vooral draait om het handhaven van de lockdown, het beperken van de contactmomenten en dus van het sociale leven van mensen, en het massaal testen en vaccineren van de bevolking.

Vanochtend werd de woordvoerder van DENK, Abdellah Dami, wakker en blijkbaar zaten de gebeurtenissen en stemmingen van deze week hem nog steeds dwars. “De apathische houding van onze samenleving is stuitend,” aldus Dami op Twitter. “925 miljoen uit onze naam naar feestjes waar we overigens zelf (99%) niet bij kunnen zijn en we blijven maar toekijken tot het [sic] er iets verandert.”

Dat moet anders, wat hem betreft. “Nee, laat je onvrede merken!” schrijft hij. “Roer je in het debat! Beweeg!”

FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen diende deze week twee moties in, in een poging het kabinetsbeleid fundamenteel te wijzigen. Eén motie ging over het afschaffen van de test- en quarantaineplicht voor reizigers vanuit het buitenland naar Nederland. De andere motie was een verzetsactie tegen het plan van de EU om met een Digital Green Pass te komen voor gevaccineerden. Beide moties haalden het niet. De tweede motie kon op steun rekenen van slechts 40 zetels, de eerste op een magere 11.

In beide gevallen stond DENK echter pal achter Forum voor Democratie. Stephan van Baarle, Tunahan Kuzu en Farid Azarkan stemden dus voor moties van de partij die ze in andere opzichten met grote regelmaat, en ook nog eens buitengewoon fel, bekritiseren. Het bewijst hoe gepassioneerd de drie DENK’ers zijn wat betreft het coronabeleid van het kabinet, en dan met name over al die verplichtingen en controlesystemen die ze of al ingevoerd hebben, of wíllen invoeren. Dat blijkt ook uit hun optredens op tv én eerdere optredens van ze in de Kamer: