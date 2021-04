Rita Verdonk haalt uit naar achterkamertjespolitiek VVD: ‘Ik hou niet van deze spelletjes’

Rita Verdonk kwam in 2007 in een soortgelijke situatie terecht als Pieter Omtzigt vandaag de dag. De hoge bobo’s van de VVD konden het maar moeilijk verwerken dat het dwarse VVD-lid meer stemmen kreeg dan VVD-leider Mark Rutte. Haar werd toen een baan als burgemeester van Rotterdam aangeboden, waar ze niks van moest weten. Verdonk houdt namelijk niet van dit soort politieke spelletjes.

Het nieuws dat Verdonk ook een ‘functie elders’ kreeg aangeboden in 2007 sloeg in als een bom. Afgelopen vrijdag kwam ze met haar verhaal op de radio en vandaag doet ze haar verhaal bij het AD: “Eigenlijk was dat een ‘functie elders’ hé? Daar kwam het op neer”

Wat Omtzigt nu overkomt is niet nieuw in Nederland. Lastige en kritische partijleden probeert men zo snel mogelijk weg te promoveren. Zo ook Rita Verdonk, die als nummer twee van de VVD meer stemmen behaalde dan partijleider Mark Rutte. VVD-bobo en toenmalig vicepremier Gerrit Zalm probeerde haar in dit geval weg te promoveren:

“Ik was toen erg verrast. Ik moest mijn zetel afstaan en de functie van burgemeester aannemen in Rotterdam.” Ze weigerde. ,,Ik hou helemaal niet van achterkamertjespolitiek.”

Maar de VVD maakte, net als nu, een miscalculatie: Verdonk heeft helemaal niks op met de Haagse spelletjes, ze moest helemaal niks weten van dit voorstel. Ze snapte de situatie waarin de VVD zich bevond, maar haar weg promoveren was alles behalve de oplossing:

“Ik heb Gerrit gezegd dat ik niet van dit soort spelletjes hou en dat ik niet wil. En ik snapte heus dat het lastig was dat ik meer stemmen binnenhaalde dan Mark Rutte, maar ik dacht aan samenwerken: als Mark en ik de handen in een kunnen slaan, dan moeten we daar zeker uit kunnen komen. Maar in plaats daarvan gebeurde dit.”

Het is dapper dat Verdonk opnieuw haar verhaal durft te delen. Want op deze manier krijgen we een inkijkje achter de schermen. De Haagse politiek is een slangenkuil en kritische leden probeert men weg te bonjouren. Maar zowel bij Verdonk als Omtzigt ging/gaat dat moeilijker dan men hoopte.