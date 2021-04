Sigrid Kaag (D66) dankt informateur Tjeenk Willink: “Zijn rapport leidt ons weg van gebaande paden”

D66-leider Sigrid Kaag spreekt haar dank uit voor het “gedegen werk” dat informateur Herman Tjeenk Willink volgens haar heeft geleverd. “Zijn rapport leidt ons weg van gebaande paden”, zegt ze in een reactie.

Vanmorgen bood informateur Tjeenk Willink zijn verslag aan. Ik wil hem danken voor zijn gedegen werk. #D66 pic.twitter.com/n2cSf4nwcV — Sigrid Kaag (@SigridKaag) April 30, 2021

"Vanmorgen boed informateur Tjeenk Willink zijn verslag aan. Ik wil hem danken voor zijn gedegen werk", zo zegt ze in haar tweet. Daar voegt ze haar complete reactie aan toe, die luidt:

“Ik dank de heer Tjeenk Willink voor zijn gedegen werk. Ben hem bijzonder erkentelijk dat hij zijn wijsheid ook nu weer in dienst van het land heeft willen stellen.”

“Zijn rapport leidt ons weg van gebaande paden. En dat is nodig”, zo voegt ze daaraan toe. “Een formatie gestoeld op een feitelijke analyse van de problemen waar we voor staan, spreekt mij zeer aan.”

Ze sluit af met de volgende woorden: “Ik zie uit naar een goed debat in de Kamer over de weg vooruit.”

Maar uit de reacties op Twitter blijkt toch een heel ander sentiment de boventoon te vieren:

“Zoveel spijt dat ik op jouw partij gestemd heb. Dit is geen nieuw leiderschap. Dit is exact dezelfde ******* als we de afgelopen jaren gezien hebben.”

Een ander vraagt zich af op welke manier het rapport van Tjeenk Willink nou precies afwijkt van de “gebaande paden”, en zegt:

“Met ‘weg van gebaande paden’ bedoelt u waarschijnlijk op het ingeslagen pad blijven. Zoals de Engelsen zeggen ‘business as usual’.”

Weer een ander trekt juist de term “nieuw leiderschap” in twijfel:

“Na “formatie gate” en “notulen gate” weten we inmiddels ook wat jij bedoelt met “nieuw leiderschap”. Hij sluit af met: “Bedankt daarvoor.”

Toch is er ook nog iemand met inhoudelijke kritiek op het rapport:

““Anderen gaan zover niet”, concludeert Tjeenk Willink, “en laten hun oordeel afhangen van de contouren van een te voeren beleid”. Dat betekent dat de meeste partijen in de Tweede Kamer Rutte niet uitsluiten als premier.”

Wederom moet Kaag het ontgelden, hij sluit zijn tweet af met: “Totaal ongeloofwaardig mevrouw Kaag. Schaam u.“