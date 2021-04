Slachtoffers toeslagenaffaire reageren op vrijgegeven ministerraad-notulen, ondertekenen brief met zwarte balken

Gedupeerden in de toeslagenaffaire reageren op de vrijgegeven notulen van de ministerraad. “Informeren van de Tweede Kamer is blijkbaar een optie en geen regel”, stellen ze in de brief die zij hebben ondertekend met zwarte balkjes.

Financieel journalist voor dagblad Trouw, Jan Kleinnijenhuis, heeft de hele brief op Twitter gezet.

Gedupeerden in de #toeslagenaffaire reageren op het vrijgeven van de #notulen van de ministerraad 👇 "Informeren van de Tweede Kamer is blijkbaar een optie en geen regel." "Wij betaalden de hoogste prijs, want we verloren werkelijk alles." pic.twitter.com/jKSfVwEuuw — Jan Kleinnijenhuis (@JanTrouw) April 27, 2021

“Deze inhoud (van de notulen, red.) heeft ons in grote oproer gebracht“, zo begint de brief na een korte inleiding. “Uit de notulen is gebleken dat onze directe volksvertegenwoordigers, waarin wij als Nederlanders gezamenlijk een mandaat voor hebben afgegeven, heel erg zijn tegengewerkt”, luidt het vervolg.

“Minister Hoekstra wilde kennelijk dus wel Pieter Omtzigt sensibiliseren? Dat gebeurt toch niet in een democratie?” vragen zij zich af. “De notulen van de ministerraad zijn geheim omdat ministers samen problemen moeten oplossen, zoals onze problemen. Ze zijn toch niet geheim omdat ze samen Kamerleden de mond moeten snoeren?”

Zij geven aan dat ze het “helemaal verkeerd” vinden dat de nadruk in de ministerraad lag op de “activistische” en “profilerende” Kamerleden. Zij duiden het centrale probleem als volgt: “Ministers waren bezig met spelletjes om Kamerleden onder de duim te krijgen.”

Zij halen de uitspraak van minister Koolmees aan, die volgens hen op televisie zei dat “de regering de hoogste prijs betaald heeft door aftreden”. “Nou”, zo begint hun reactie: “dezelfde ministers zitten er nog steeds met hun megainkomen. Wij betaalden de hoogste prijs, want we verloren werkelijk alles.”

Ze vinden het ook “opvallend” dat Kamerleden van coalitiepartijen die hen hebben geholpen “allen verdwijnen”. Ze wijzen op het vertrek van Helma Lodders (VVD), Chris van Dam (CDA) en onderstrepen nog eens de wens voor Pieter Omtzigt: “functie elders”.

Verder in de brief spreken ze hun lof uit voor de Kamerleden die “waardoor verder leed ons deels bespaard is gebleven en we de kracht hebben gehouden om door te gaan in het behalen van onze rechten”. “Wat zijn we blij dat veel Kamerleden niet gesensibiliseerd zijn!”

Hun oproep aan de Kamerleden is als volgt: “Kunt u alle Nederlanders vertellen dat het nooit de bedoeling is dat ministers Kamerleden sensibiliseren, of in te kaderen? Of de Grondwet trachten te omzeilen? (…) Kunt u onze rechtstaat redden? In deze, de handrem gebruiken?” En eindigen de brief ‘ondertekend’ met zwarte balken: