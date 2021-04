Smullen! D66 heft eigen fractie in Dordrecht op na explosieve ruzie met Turkse Nederlanders over discriminatie

De gemeente Dordrecht is verlost van D66 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het landelijk partijbestuur heeft de ruziënde lokale afdeling losgesneden. Binnen D66 Dordrecht is er al langer een gevecht aan de gang over discriminatie van Turkse Nederlanders. Dat meldt de Kanttekening.

D66 werd herhaaldelijk in verlegenheid gebracht door het gestuntel binnen hun lokale afdeling van Dordrecht. In 2018 werden bij de gemeenteraadsverkiezingen twee onervaren Turks-Nederlandse kandidaten met voorkeursstemmen naar de top van de kieslijst geslingerd. Vrij snel daarna werd de interne bestuursverkiezing gekaapt door vijfentwintig nieuwe leden, die met hun cadeau-lidmaatschap een totaal nieuw bestuur konden installeren.

De lokale afdeling leek in rap tempo te zijn gekaapt door Turkse Nederlanders. Het landelijk bestuur werd op de hoogte gesteld maar “heeft geen partij in de kwestie gekozen.” Een hele tijd hoorde je vrijwel niets meer over D66 Dordrecht, tot enkele dagen voor de landelijke verkiezingen. Op 9 maart, in tv-programma Nieuwsuur, schoof daar ineens één van de ‘partijkapers’ aan: Osman Bosuguy. Zonder overleg met de partij of zijn fractiegenoten begon hij te vertellen over discriminatie tegen hem binnen de partij.

Het landelijk bestuur van D66 was wederom not amused, maar greep alsnog niet in. Want vlak voor de verkiezingen een grotendeels Turks-Nederlandse afdeling, die mekkert over discriminatie, uit je partij knikkeren is natuurlijk niet goed voor de beeldvorming! Maar nu is de kogel dan toch door de kerk.

D66 riskeert nu enorme imagoschade. Het lijkt er namelijk op dat de lokale fractie is gekaapt door Turkse Nederlanders, met steun van Turkse Nederlanders die op hen stemden omdat ze Turkse Nederlanders zijn. Maar goed, bewijs dat maar eens.

D66 raakt op deze manier hopeloos gevangen in hun eigen val: door jarenlang zo te hameren op tolerantie en diversiteit, terwijl er ook nog een beschuldiging van discriminatie is geuit, ziet het lossnijden van de Dordtse fractie er vrij beroerd uit. Is D66 nu een extreem-rechtse partij. Wat zullen we eens zeggen? Volgens hun eigen maatstaven vermoedelijk wel. Zijn er al partijen die niet meer met de racistische club van Sigrid Kaag willen samenwerken en de partij uitsluiten van regeringsdeelname? Kom je maar melden!