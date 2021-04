Tegenmacht bestaat nog steeds: gemeente Breda zet streep door 538 Oranjedag

De gemeente Breda geeft geen vergunning voor het Koningsdagfeest van radiozender 538. Het Fieldlab-evenement, waarbij 10.000 mensen aanwezig zouden zijn, gaat dus niet door! Er blijkt dus toch nog enigszins tegenmacht te bestaan, want de gemeente lijkt te hebben geluisterd naar de petitie tegen het feest, die zo’n 370.000 keer werd ondertekend. Dat meldt de NOS.

Het feest, dat stond gepland voor zaterdag 24 april, kreeg uit zo’n beetje alle hoeken van de samenleving bakken met kritiek. Het Fieldlab-experiment werd een pseudowetenschappelijk onderzoek genoemd en de politievakbonden dreigden al met een boycot. Personeel van een nabijgelegen ziekenhuis maakte zich eveneens zorgen en noemden het festival “een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop”. Honderdduizenden handtekeningen voor een petitie tegen het evenement werden in een mum van tijd verzameld. Het leek wel alsof de enige partijen die nog wél voorstander van het evenement waren, 538-eigenaar Talpa en het demissionaire kabinet zijn.

De gemeente Breda vroeg eerder nog aan het kabinet of het, ondanks alle kritiek, nog steeds achter het evenement stond. Het kabinet kaatste de bal terug en liet de beslissing over aan de gemeente, die dus nu de knoop zelf hebben doorgehakt. Een wijs besluit!

Bezoekers die een kaartje hebben gekocht, krijgen hun geld terug, zegt Talpa. Maar de mensen die 15.000 euro voor een kaartje hebben betaald aan derden, zullen nu wel héél erg balen!