Toch versoepelingen op 28 april, en dit keer écht: terrassen onder loodzware beperkingen open, avondklok weg

Nadat het kabinet eerder allerlei soorten boodschappen liet horen over versoepelingen en mogelijke data, gaat 28 april als dag dat de terrassen weer open mogen tóch nog in de boeken. Voor het eerst sinds het najaar van 2020 is er dan weer horeca open, zij het onder bijzonder strenge voorwaarden. Ook de avondklok moet er eindelijk aan geloven.

Het kabinet gaat dinsdag een besluit nemen over eventuele versoepelingen, maar volgens Het Parool ‘hangt het oordeel al in de lucht‘ en melden Haagse bronnen dat de ‘seinen op groen’ staan.

Tijdens de vorige persconferentie zagen de coronacijfers er nog beroerd uit en was er “helaas” niets mogelijk, ondanks alle andere geluiden uit de samenleving die het kabinet zou hebben gehoord en gewogen. Demissionair premier Rutte ging zelfs een beetje door het stof voor de gewekte indruk dat er toen versoepelingen zouden worden aangekondigd. De verwarring was compleet toen de VVD-voorman vervolgens een dag later alweer sprak over versoepelingen voor 28 april, of toch pas half mei.

De kritiek op dit zogenaamde “zwabberbeleid” nam sterk toe, en de hoop op versoepelingen voor het eind van de maand april leek te zijn vergaan. Tot vandaag. Ineens wordt er gesproken over ‘lichtpuntjes,’ ging minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) “met een goed gemoed naar buiten bij het Catshuis” en circuleren binnen het OMT ineens “optimistische teksten.” De coronacijfers lijken ineens af te vlakken, meent het kabinet.

Het lijkt er dus sterk op dat morgen versoepelingen zullen worden aangekondigd, vooral omdat kritiek vanuit de samenleving zo groot is geworden. Die cijfers zijn namelijk nog steeds beroerd, maar worden nu gewoon ineens anders geïnterpreteerd. Dus mogen de terrassen weer open, maar alleen tot 18.00u en kunnen hooguit twee mensen uit hetzelfde huishouden aan één tafeltje zitten. Dineren is er dus niet bij.

Wel gaat de, ooit voor slechts een periode van enkele weken aangekondigde, avondklok ook eindelijk weg.

Of daardoor de cijfers weer gaan toenemen? Dat maakt vermoedelijk weinig uit, zolang men niet massaal tegen elkaar staat aangedrukt in een park of op een terras. Besmettingen buiten vinden nauwelijks plaats. Krijgen we dan toch nog een mooie normale (!) zomer? Zoals het kabinet zelf schrijft: de eerste seinen staan op groen.