Tweede Kamer heeft nieuwe voorzitter gekozen – onderonsje kartelpartijen pakt goed uit: D66’er Vera Bergkamp verkozen

Zojuist zijn alle uitgebrachte stemmen van de Tweede Kamer geteld. Er werden 139 geldige stemmen uitgebracht, 74 van die stemmen gingen naar D66’er Vera Bergkamp. PvdA’er Khadija Arib en PVV’er Martin Bosma verliezen hiermee de strijd om het voorzitterschap.

Het zat er al een tijdje aan te komen. Ineens doken de geruchten op over het functioneren van Arib. Het verbaasde niemand dat D66 met een tegenkandidaat kwam. Via steun van vermoedelijk de VVD en CDA – de stemming is anoniem – hebben ze Arib buitenspel kunnen zetten.

Op Tweede Paasdag bespraken Rutte en Kaag de nieuwe Kamervoorzitter, wellicht bespraken ze toen nog wat andere zaken. Beide partijen zullen het wel op een akkoordje hebben gegooid; D66 mag de Kamervoorzitter leveren en Rutte als premier zou dan ineens niet meer zo ondenkbaar zijn.

Helaas moet Nederland het nu gaan doen zonder de pittige voorzitter Arib, die menig Kamerlid terecht berispte en op zijn plaats zette. Een prima functionerende neutraal opererende Kamervoorzitter aan de kant gezet voor partijpolitieke handjeklap. Het ‘nieuwe leiderschap’ en de politieke vernieuwingen van D66 kunnen dus, voor de zoveelste keer, in de prullenbak.