Verticaal tuinieren? 3 soorten verticale tuinen

Verticaal tuinieren is dé manier als je van een groen en sfeervol buitenplaatsje wilt genieten, maar over weinig vierkante meters beschikt. Door met je groene oase aan planten de hoogte in te werken, kun je namelijk met weinig ruimte toch ultiem van al het groen genieten. Van welk soort verticale tuin gaat jouw tuinier-hart sneller kloppen?

Ode aan verticaal tuinieren!

Heb je een klein tuintje, terras of balkon? Maak dan kennis met verticaal tuinieren! Deze tuintrend is afgelopen jaren razend populair geworden en maakt het, volgens RTL4 tuinman Lodewijk Hoekstra, voor iedereen met een buitenruimte mogelijk om thuis van een beetje natuur te kunnen genieten. Verticaal tuinieren verwijst in principe naar het gebruik maken van een staande border om veelal vaste planten de hoogte in te laten groeien. Volgens de bekende tv-presentator is groen aanbrengen in onze buitenruimte goed voor ons: “Groen zorgt voor verkoeling, biodiversiteit, het afvangen van fijnstof, de productie van zuurstof en het ziet er fijn uit,” aldus Lodewijk.

“Groen zorgt voor verkoeling, biodiversiteit, het afvangen van fijnstof, de productie van zuurstof en het ziet er fijn uit.” – Lodewijk Hoekstra

Soorten verticale tuinen

Een verticale tuin is in wezen dus een staande border met planten die omhoog groeien, zodat je optimaal gebruikt kun maken van de verticale ruimte buiten. Ideaal dus voor kleine oppervlakken. Wat betreft de samenstelling van de planten zijn er drie verschillende opties: vaste borderplanten, moestuin planten en schaduwplanten.Vanuit dit verschil wordt er gesproken over drie verschillende soorten verticale tuinen:

De verticale siertuin

De verticale moestuin

De verticale schaduwtuin

#1 De kleurrijke en zonnige siertuin

Een vorm van verticaal tuinieren is de kleurrijke siertuin. Dit is een heerlijke manier om een diversiteit aan levendige en bonte sierplanten een (zonnige) plek in jouw buitenruimte te geven. Door het combineren van de diverse pittoreske planten creëer je als het ware een levendig schilderij van begroeiing. Een lust voor het oog, maar ook perfect voor de combinatieteelt buiten! Om een hangende siertuin te creëren heb je een verticale hangconstructie nodig waar je vervolgens de bloempotten met geschikte potgrond aan kunt hangen. Deze hangconstructie kun je in de vorm van een plantenrek kopen, maar je kunt natuurlijk ook een alternatieve constructie maken of gebruiken. Bekijk hieronder welke kleurrijke planten zich goed ontlenen voor de zonnige siertuin:

#2 De verticale moestuin

De verticale moestuin, ook wel de “eetwand” genoemd, maakt gebruik van de verticale ruimte om kruiden, groenten en fruit te zaaien en oogsten. Het is afhankelijk van het type zaadjes of plantjes in welke maand je de plantjes het beste kunt zaaien. De verticale moestuin verschilt in die zin dus niet zoveel van de reguliere moestuin. Net als de hangende siertuin kun je ook voor de verticale moestuin uit verschillende verticale constructies kiezen om een hangende kweekbak te maken. De meest voor de hand liggende optie is om gewoon een kweekbak (op poten) te kopen, check bijvoorbeeld de Lidl folder of Intratuin, maar je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag gaan met DIY-projecten – gemaakt van bijvoorbeeld oude pallets, fruitkistjes of een ladder. Wat betreft geschikte beplanting voor de hangende eetwand? Laat je inspireren door de voorbeelden hieronder!

#3 De groene schaduwtuin

De verticale schaduwtuin bestaat uit een wand van (klim-)planten met prachtig groene bladeren en bevindt zich op een schaduwplek. Deze groene schaduwtuin is dus ideaal voor degenen die over en balkon, terras of tuin op het noorden beschikken. Om deze groene muur te creëren kun je een ijverige klimplant tegen een klimrek op laten groeien, maar je kunt hem ook begeleiden met ijzerdraad of een ander hulpmiddel. Mocht je geen geduld hebben om jarenlang te wachten op jouw klimmers tot ze eindelijk de beoogde hoogte hebben behaald, dan zou je ook eerst met verhoogde plantenstandaards of plantentafels kunnen werken. Let er in dit geval wel op of er voldoende ruimte voor de planten is om verder te groeien en of het water kan wegstromen!