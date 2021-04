Voormalig GroenLinks-Kamerlid: ‘Ook ik werd aangesproken als ik te kritisch was op Rutte III’

Niet alleen Kamerleden van de coalitiepartijen van Rutte III werden aangesproken op hun te kritische benadering van het kabinet, ook Zihni Özdil, voormalig GroenLinks-Kamerlid, kreeg een tik op de vingers als hij een te straffe benadering koos van kabinetsbeleid. Dat zegt Özdil op Twitter, waar hij “alvast verklapt” wat hij later in een boek uitgebreid aan de orde stelt.

“Ook ik werd aangesproken door mijn fractietop als ik te kritisch was op Rutte III. Omdat men ‘de volgende keer’ wilde ‘meeregeren’,” aldus Özdil. Dat betekent dat de werking van het Nederlandse parlement in gevaar is, vindt de GroenLinkser die in mei 2019 afscheid nam van de Tweede Kamer: “Niet alleen dualisme, maar überhaupt zonder last werken als Kamerlid staat onder druk.”

De onthulling van de voormalige GroenLinkser Özdil volgt op de publicatie van diverse ministerraad gisteravond, waaruit bleek dat het kabinet druk uitoefende op diverse Kamerleden van VVD- en CDA-huize, onder wie Pieter Omtzigt, die naar de smaak van ministers Van Nieuwenhuizen, Rutte, Koolmees, Ollongren en Schouten te kritisch waren op het beleid van Rutte III.