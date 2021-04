Wilders en ‘imam Grapperhaus’ vechten elkaar de tent uit om Ramadan: ‘Bij andere feestdagen hoorden we hem niet!’

PVV-leider Geert Wilders en minister Ferd Grapperhaus (CDA) vechten een feestdagenvete uit op sociale media. Zoals altijd rond Ramadan en andere door moslims gevierde feestdagen, kan Wilders het niet laten om de islamitische tradities te bekritiseren. Ditmaal moet ook Grapperhaus het ontgelden, die volgens Wilders selectief is in het wensen van een fijne feestdag. Gedurende de Kerst- en Paasdagen hoorden we de minister niet, aldus Wilders.

Het is weer Ramadan, dus dan kan je de klok gelijkzetten op één gebeurtenis: Geert Wilders die zich genoodzaakt voelt om zijn grijsgedraaide PVV-plaat van stal te halen; want volgens de PVV-voorman is de Ramadan allesbehalve een periode van bezinning en zuivering.

Imam Grapperhaus wenst moslims een fijne Ramadan.

Met Pasen en Kerst hoorden we hem niet. #Ramadan. Een periode om goed na te denken hoe we de islamitische ideologie van discriminatie, onvrijheid en geweld zo snel mogelijk ons land uitkrijgen. https://t.co/rfNm2gFIyj — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 12, 2021

Los van de gebruikelijke PVV-retoriek had Wilders het ditmaal compleet bij het verkeerde einde.

Grapperhaus heeft namelijk wél zijn beste wensen uitgesproken tijdens andere feestdagen. Op Twitter kreeg de PVV-leider dan ook terecht een veeg uit de pan van de CDA-bewindsman:

Beste @geertwilderspvv ik heb voor Pasen en Joods Pesach eveneens een boodschap ingesproken – al twee weken terug op onder meer twitter geplaatst. @larsduursma Ik doe dat als #ministervaneredienst, een functie die al in de 19de eeuw bestond. https://t.co/yUM0buw6Kg — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) April 12, 2021

Voor Wilders maakt het echter vrij weinig uit of hij een fout maakte of niet. Zijn punt is weer eens gemaakt. Met zijn onbezonnen acties laat de PVV-leider maar weer eens zien waarom vrijwel geen enkele partij met hem in zee wil. De afgelopen maanden had de partij zich ontpopt tot een inhoudelijke, kritische partij wat betreft de coronacrisis. Maar helaas is de partij dat opgebouwde krediet alweer verloren toen Wilders begon te mekkeren over het opschorten van de avondklok vanwege de Ramadan.

Nederland weet inmiddels echt wel dat de PVV hartstikke anti-islam is, dus dit soort sociale mediaberichten gaat de partij absoluut niet helpen. En al helemaal niet als ze compleet ongefundeerd zijn. Wilders had beter kritiek kunnen uiten op de inhoud van het bericht van Grapperhaus. Want ook christenen en joden fijne feestdagen wensen? Dat doet de zogeheten minister van eredienst dus wél.