Wopke Hoekstra krabbelt nu al terug over openbaren toeslagen-notulen: “Maak openbaar wat relevant is”

CDA-leider Wopke Hoekstra weet goed hoe het politieke spelletje werkt. Want terwijl zijn partij, vanwege de notulen van de toeslagenaffaire én de kwestie Pieter Omtzigt, in zwaar weer verkeerd, moet het CDA alle zeilen bijzetten. Zo gaf de partij gisteravond opeens te kennen dat ze er een voorstander van waren om de toeslagen-notulen openbaar te maken. Vandaag komen ze daar alweer gedeeltelijk op terug. Hoekstra wil namelijk alleen dat “de notulen die relevant zijn” worden gepubliceerd.

Het leek er even op dat het CDA eindelijk openheid van zaken wilde geven over wat er allemaal is besproken rondom de toeslagenaffaire en over CDA-kopstuk Pieter Omtzigt. Schoorvoetend schaarde Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) zich achter een meerderheid van de Tweede Kamer om de beruchte stukken te publiceren.

De welwillendheid van het CDA lijkt echter van korte duur, want vlak nadat Rutte bekendmaakte om de toeslagen-notulen aanstaande maandag te openbaren, komt Hoekstra weliswaar met een statement waarin hij aangeeft “het vertrouwen tussen de overheid en de burger” te willen “versterken”.

Daarna vervolgt Hoekstra zijn betoog (hier helemaal terug te lezen op de website van het CDA):

“Alles afwegend vind ik dat in dit geval de voor het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) dossier relevante notulen, inclusief de zogenaamde p-notulen (persoonlijke notulen), openbaar gemaakt moeten worden. Ik heb in januari al aangegeven voorstander te zijn van openbaarmaking, en dat vandaag herhaald. Daarmee wordt duidelijk wat er is besproken, en in welke context wie wat heeft gezegd.”

Hoekstra is dus -naar eigen zeggen- een voorstander van openbaarmaking van de notulen en heeft dat “naar eigen zeggen vandaag herhaald”. Het moet volgens Hoekstra duidelijk worden “wat er is besproken en in welke context wie wat heeft gezegd”.

Allemaal leuk en aardig deze politieke gooi naar transparantie, maar kijk ook even goed naar de alleszeggende titel boven de reactie van Hoekstra:

Zou Hoekstra misschien iets te verbergen hebben? Want om de onderste steen nu boven te krijgen en de hele toeslagenaffaire echt in álle transparantie op te lossen, moeten politici, journalisten en eigenlijk heel Nederland precies weten wat er allemaal is besproken. En in dat geval is het niet aan het demissionaire kabinet Rutte III om te bepalen wat wel en wat niet relevant is met betrekking tot de toeslagen-notulen. De reactie van Hoekstra klinkt dan ook een beetje als zinnetjes weglakken nieuwe stijl.