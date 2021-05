Angstige scholen hekelen heropening onderwijs: ‘Het was beter om te wachten tot volgend schooljaar’

Aankomende maandag mogen middelbare scholen weer helemaal open, maar voor veel scholen komt dit veel te vroeg. Sommige onderwijsinstellingen menen zelfs de datum van verplichte heropening – 7 juni – niet te halen. Zij hekelen het besluit om de scholen te heropenen, liever hadden zij gezien dat scholen pas volgend schooljaar weer compleet opengingen.

De aankondiging van minister Arie Slob dat middelbare scholen weer compleet open mogen gaan viel niet bij iedereen in goede aarde. De onrust onder sommige docenten en instellingen was groot, ze vonden allemaal het digitaal onderwijs wel prima én hebben daarom weinig trek in fysiek onderwijs. Maar vanaf 7 juni moeten de instellingen weer compleet open zijn van de minister. Scholen én de Algemene Onderwijsbond zijn hier niet blij mee. Liever hadden zij de heropening ná de zomer gewild, dat laat de bond weten aan NU.nl:

“Het was beter om met deze stap te wachten tot het volgende schooljaar. Dit zijn immers toch niet de meest productieve schoolweken.”

Veel leraren maken zich zorgen over mogelijke besmettingen, maar realiseren zij zich ook dat leerlingen al ruim een half jaar thuis onderwijs krijgen? Voor veel scholieren zou het een verademing zijn om tenminste voor enkele weken weer normaal onderwijs te kunnen genieten. Ook al naderen we de laatste schoolperiode, de afgelopen zes maanden was natuurlijk drie keer niks.

Uiteraard is het een pittige logistieke klus om aan de regelgeving te voldoen en in rap tempo kloppende schoolroosters te maken. Maar na de tweede lockdown, die ellenlang duurde, is het voor leerlingen een verademing om een glimp van het normale leven terug te krijgen. Ook dat zou een prioriteit moeten zijn van docenten, iets wat maar al te snel vergeten wordt. Enkele maanden geleden maakten veel leraren zich zorgen om de alsmaar groter wordende leerachterstanden door het digitaal lesgeven. Nu men eindelijk de kans krijgt om weer de normale manier van lesgeven op te pakken zien veel leraren het ineens niet meer zitten. Wat voor Nederlandse scholieren alles behalve een fijn signaal is. Zij moeten gewoon zo snel mogelijk weer normaal naar school kunnen.