Bizar! Bijleveld (CDA) witheet na suggestie dat leger “illegaal” burgers bespioneerde: ‘Was met beste bedoelingen!’

Het leger bespioneerde op totaal onrechtmatige wijze de eigen bevolking. Met name “rechtse” en coronakritische mensen werden in de gaten gehouden door de krijgsmacht. FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren diende dan ook een motie in om dit soort wangedrag voortaan te voorkomen. CDA-minister Bijleveld vond dat niet leuk, want ze besloot opeens dat het “buitenwettelijke” gedrag van de krijgsmacht toch maar niet illegaal was.

“Wij hebben nu in een tijdsbestek van slechts een paar maanden drie keer uit de media moeten vernemen dat bepaalde overheidsdiensten onrechtmatig burgers volgen,” aldus Van Meijeren ter inleiding toen hij zijn motie indiende. Maar steeds komen die zaken aan het licht doordat de media erover berichten, niet omdat de regering zelf open kaart speelt met het parlement. Daarom diende Van Meijeren dus zijn motie in. Die leest:

“Constaterende dat recentelijke meerdere keren is gebleken dat diverse overheidsdiensten, waaronder de koninklijke landmacht, de NCTV en diverse gemeenten onrechtmatige onschuldige burgers hebben gevolgd, constaterende dat steeds pas tegen deze misstanden werd opgetreden nadat deze door journalisten aan het licht werden gebracht, overwegende dat zo spoedig mogelijk moet worden uitgesloten dat ook andere overheidsdiensten zich met dergelijke illegale praktijken bezighouden, verzoekt de regering om proactief te inventariseren welke overheidsdiensten burgers volgen, zonder dat daar kennelijk een gedegen juridische grondslag voor bestaat, en de Kamer zo spoedig mogelijk over de uitkomst te informeren.”

Je zou denken: heel duidelijk. Maar toen kwam minister Bijleveld aan het woord. Deze CDA’er liet weten de motie te “ontraden” omdat “het is […] wat er gebeurd is,” zoals het in de motie staat. En, zei ze, “het heeft ook niets met wat we hier hebben besproken te maken.” Even voor de duidelijkheid, ze had het dus over een motie die dus was ingediend, omdat ze het hadden over het illegale gedrag van de krijgsmacht. Ze hadden het hier dus juist wél over.

Van Meijeren reageerde dan ook geïrriteerd. Wat is er precies onjuist aan, wilde hij weten? En natuurlijk hadden ze het hier wél over. Dat is nou juist het hele punt. Kan ze daar even antwoord op geven.

Het antwoord van de minister was vervolgens ronduit schokkend. Want, zei ze, volgens haar was er eigenlijk niets ‘per se illegaals’ aan het wangedrag van de krijgsmacht. “Dit had niet mogen gebeuren. De grondslag was niet goed.” “Er was geen juridische grondslag,” specificeerde ze zelfs. Maar dat illegaal noemen, want die termen toch echt betekenen, dat gaat zo maar niet! Je zou erom huilen als het niet zo lachwekkend was.

En ze maakte het vervolgens nog erger. Want toen kwam daar echte verdediging: “Het was met de beste bedoelingen.”

Ruttiaanser dan dit wordt het niet. Burgers worden illegaal bespioneerd door de overheid, maar wij moeten dat maar met de mantel der liefde bedekken want de DDR-praktijken werden “met de beste bedoelingen” gedaan. Dit is het Nederland van Ank Bijleveld anno 2021. Dit is hoe ontzettend diep ons land gevallen is. Een bananenrepubliek is er niets bij.