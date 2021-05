Complete afgang voor EU-klimaatkwast Frans Timmermans: slechts 3300 kijkers voor live-sessie Green Deal

Frans Timmermans, burgemeester Aboutaleb en Talitha Muusse kwamen op het lumineuze idee om een uur durende live-sessie op social media te houden over Europees klimaatbeleid en de Green Deal voor jongeren. Maar het lijkt niet echt onder jongeren te leven, want toen de sessie eenmaal voorbij was bleken er slechts 3.000 mensen te hebben gekeken. Wat. Een. Afgang!

Binnen de Brusselse ivoren torens geldt grootverdiener Frans Timmermans wellicht als de onbetwiste koning van het Europese klimaatbeleid. Maar in de echte wereld is de breedsprakige PvdA-kerstman nog altijd een absolute slaapverwekkende sufferd. Dat blijkt wel uit zijn klimaat live-sessie op Twitter, samen met geflopte Op1-presentatrice Talitha Muusse en partijgenoot Ahmed Aboutaleb.

Voor wie de kijkcijfers van onze Timmerfrans iets op wil krikken, zie hier de hele opname. Neem wat lucifers mee om je oogleden omhoog te houden.

Nu live! Burgemeester Aboutaleb en ik gaan onder leiding van @talithamuusse in gesprek met jongeren in Nederland over de #EUGreenDeal en het #EUClimatePact. Wat betekent dit voor de toekomst van de EU? Volg het hier: https://t.co/7GoYYJhILd — Frans Timmermans (@TimmermansEU) May 28, 2021

In de eerste zes minuten steekt Timmermans al een verhaal af over hoe klimaatbeleid ook gericht moet zijn op het ondersteunen van Afrikaanse landen. Een jonge kijkster maakt zich namelijk zorgen over massa-immigratie en Timmermans maakt duidelijk dat hij ze eigenlijk indirect wil afkopen. Geld en spulletjes in die landen pompen zou ervoor moeten zorgen dat de bevolking daar ook blijft. Europees klimaatbeleid is dus ook een vorm van ontwikkelingshulp.

Je kunt van jonge kijkers niet verwachten dat ze tegen die redenering ingaan (bijvoorbeeld door te vragen waar alle eerdere ontwikkelingshulp dan goed voor is geweest), en dat gebeurt dan ook niet. Zodra Timmermans klaar is met zijn hele pleidooi is het al weer tijd voor de volgende vraag.

En zo gaat het de hele sessie eigenlijk door: Timmermans en Aboutaleb krijgen ‘kritische’ vragen van kinderen, houden hun pleidooi en hóp naar de volgende. Een heel uur lang. De intellectuele armzaligheid is groot en schrijnend.

Zeg nou zelf, het was toch veel beter geweest als Timmermans het op had genomen tegen een waardige tegenstander, in plaats van deze groene kolder? De wereld zou te klein zijn als Geert Wilders een uur lang met jongeren zou gaan zitten en een live-sessie ging houden over immigratie of de islam. Maar een Timmermans mag doodleuk ruim 60 minuten wat blaten over hoe hij het geld van mama en papa uit gaat geven aan allerlei onzinmaatregelen waar zijn publiek de consequenties niet van kunnen overzien. En geen hond die kijkt. Maar wat maakt het toch uit? Timmermans’ inkomen is toch wel gegarandeerd.