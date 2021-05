Enorme toename bootvluchtelingen via Lampedusa en Malta: ‘De situatie is kritiek’

Het aantal vluchtelingen dat via bootjes eilanden in de Middellandse Zee probeert te bereiken, neemt snel toe. Afgelopen weekend arriveerden er 1400 migranten op het Italiaanse eiland Lampedusa, op enige afstand van de kust van Afrika.

Maar ook Malta wordt benaderd door een varend konvooi van 400 zielen. Ngo’s noemen de situatie niet best: “De situatie is kritiek. Een reddingsoperatie is nu nodig,” zo valt in Trouw te lezen. Binnen de Italiaanse regering gaan stemmen op om een crisisberaad te houden met de minister-president over de ontstane situatie.

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie nam het aantal vluchtelingen scherp af, nadat in 2015-2016 honderdduizenden Europa probeerden te bereiken via vaak nauwelijks zeewaardige vaartuigen. Nu de besmettingscijfers flink dalen, komt de migratie via de Middellandse Zee weer op gang.