Filmpje! D66-prominent Jan Terlouw is helemaal klaar met Mark Rutte: ‘Hij heeft behoorlijk wat fouten gemaakt de laatste tijd’

D66-coryfee Jan Terlouw ziet het liefst een kabinet ontstaan zónder Mark Rutte. Dat liet hij zojuist weten in het programma Buitenhof. Volgens Terlouw heeft Rutte “behoorlijk wat fouten gemaakt” en zou hij als partijleider niet in zee willen met de VVD’er.

Terlouw kaartte een terecht punt aan: Rutte heeft in de afgelopen tijd de ene fout na de andere gemaakt. De vraag die partijleiders zich dan ook moeten stellen is of ze dus met zo iemand (opnieuw) in een kabinet willen gaan zitten. Terlouw geeft een duidelijk signaal af richting zijn eigen partij: hij zou in ieder geval niét in een kabinet stappen met Rutte.

‘Een minister-president die er al zo lang zit en behoorlijk wat fouten heeft gemaakt de laatste tijd, of die dat weer moet leiden. Ik ga daar niet over, maar ik zou het een probleem vinden als ik nog partijleider was’, aldus Jan Terlouw. ‘Ik vind het zorgelijk’ #buitenhof pic.twitter.com/x7Pv32oHDR — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 23, 2021

“Ik heb er wel een beetje een probleem mee. Een minister-president die er al zo lang zit en behoorlijk wat fouten heeft gemaakt de laatste tijd, of die dat weer moet leiden. Ik ga daar niet over, maar ik zou het een probleem vinden als ik nog partijleider was.”

Terlouws optreden kan men zien als een duidelijk statement richting zijn eigen partij. Terlouw zit er niet op te wachten dat men opnieuw gaat regeren met Rutte. En daar heeft hij volkomen gelijk in, de afgelopen elf jaar is Nederland onderworpen geweest aan de Rutte-doctrine en inmiddels weet iedereen wat de gevolgen hiervan zijn geweest.

De D66-mastodont zegt dan ook terecht dat hij zich zorgen maakt. Het is volgens de oud politicus zorgwekkend dat we een premier hadden die de Kamer bewust niet goed voorlichtte. De vraag die iedere partijleider zich moet stellen is dan ook of het wenselijk is om met zo iemand in een kabinet te zitten. De laatste maanden – na de toeslagenaffaire en de fluistercampagne tegen Pieter Omtzigt – hebben duidelijk gemaakt dat onze rechtsstaat én democratie ernstig onder druk zijn komen te staan door de kabinetten van Rutte. Een kabinet zonder de goedlachse VVD’er zou ons land goeddoen.

Het is alleen wel zo dat Terlouws partij óók een machtsbeluste partij is geworden. Met Kaag aan het roer heeft D66 al zijn principes definitief over boord gegooid. Toch zal de boodschap van Terlouw de enkele overgebleven kritisch leden aan het denken moeten zetten. Want de D66-prominent heeft gelijk, hoe kan je het in je hoofd halen om opnieuw een premier te installeren die lak heeft aan het parlement.