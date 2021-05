[Filmpje] Jaarbeursplein eindelijk ontruimd, politie treedt op tegen ‘Allah Ackbar’ roepende demonstranten

Het werd vandaag even spannend op het Jaarbeursplein in Utrecht. Er waren 500 demonstranten toegestaan op het plein, maar dat bleken er al snel veel meer te zijn geworden. De politie liet herhaaldelijk omroepen dat het plein ontruimd moest worden, maar er werd niet geluisterd. Uiteindelijk werd er dan toch ingegrepen.

Hier is te zien hoe de politie zich voorbereidt om in te gaan grijpen:

Politie gaat zo ingrijpen pic.twitter.com/OH9S1aPygX — Bob van Keulen (@BobHGL) May 14, 2021

Even later is de politie volop aanwezig en krijgt de menigte instructies. Helaas wordt er niet geluisterd en blijft de groep ontzettend groot.

Men moet richting Beatrixtheater. pic.twitter.com/mlHlQSUmX4 — Bob van Keulen (@BobHGL) May 14, 2021

Dan is het moment aangekomen waarop de politie besluit in te grijpen. Een linie van agenten beweegt de menigte van het plein af. Terwijl zij dat doen valt er diverse keren een ‘Allah Ackbar’ te horen en is ook de Syrische vlag weer volop in beeld.

Binnen vijf minuten is het plein ontruimd, maar de menigte staat nu gewoon nét buiten het Jaarbeursplein, waardoor er eigenlijk niets is veranderd aan de situatie.

Groot deel is van Jaarbeursplein pic.twitter.com/yCAY9WS7yg — Bob van Keulen (@BobHGL) May 14, 2021

De menigte trekt uiteindelijk naar het centrum van Utrecht terwijl de politie achter blijft op het Jaarbeursplein.

Honderden trekken stad in. Politie blijft op Jaarbeursplein. pic.twitter.com/HGvGZXyEFy — Bob van Keulen (@BobHGL) May 14, 2021

En nu heeft de menigte zich al toeterend en ‘Allah Ackbar’-roepend verplaatst naar een moskee.

Bij de moskee pic.twitter.com/Dzx9F8rBVs — Bob van Keulen (@BobHGL) May 14, 2021

De demonstratie is dan weliswaar ontbonden maar het probleem blijft nog steeds overeind. De politie leek erop te hopen dat de mensen zich wel zouden verspreiden, maar het tegendeel bleek waar. Een mooi moment voor de politie om in één klap een paar honderd boetes uit te kunnen delen, want de groep lijkt alleen maar groter te zijn geworden én dichter op elkaar te zijn gaan staan.