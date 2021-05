[Filmpjes] Honderden demonstranten zorgen voor onrust bij Israëlische ambassade in Den Haag

Opnieuw zijn er veel mensen de straat opgegaan om hun steun uit te spreken voor de Palestijnen. Gisteren was het onrustig in Rotterdam, en vandaag zijn honderden pro-Palestina demonstranten de orde komen verstoren bij de Israëlische ambassade in Den Haag.

Ook vandaag lieten enkele honderden Nederlandse demonstranten zien aan welke kant ze staan in het conflict. Met veel bombarie en vlagvertoon lieten ze zien dat ze de Palestijnen in deze strijd steunen.

Demonstranten lopen bij het World Forum. #Isreal terrorist, en boycot #Isrrael roepen ze. pic.twitter.com/XJEeGs4LLV — Bob van Keulen (@BobHGL) May 12, 2021

Op de laatste dag van de #ramadan, voor het #suikerfeest, demonstreren jongeren voor de ambassade van #Israël. Geen politie te bekennen. ICTY heeft politie gebeld want demonstranten mogen niet op hun grond demonstreren. pic.twitter.com/M6IBTQEgdX — Bob van Keulen (@BobHGL) May 12, 2021

Weer volop Allah akhbar bij de demonstratie voor #Palestina en tegen #Israel pic.twitter.com/29XXZuEAux — Bob van Keulen (@BobHGL) May 12, 2021

Naast de gebruikelijke anti-Israël leuzen en retoriek, waren de gebruikelijke anti-Israël figuren ook aanwezig bij de demonstratie. Een vertegenwoordiger van het antisemitische BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) was ook van de partij.

Ook Hamas-fundraiser Abou Eenarm is weer bij de demonstratie voor #Palestina en tegen #Israel pic.twitter.com/bv6i0U0X42 — Bob van Keulen (@BobHGL) May 12, 2021

BDS-activiste die alle producten uit #Israël uit de supermarkten wil hebben, is ook weer aanwezig. pic.twitter.com/OQzYbFWcjM — Bob van Keulen (@BobHGL) May 12, 2021

Uiteindelijk bleef het niet bij demonstreren en gingen de demonstranten ook de straat op, wat uiteindelijk het verkeer ontregelde.

Gaat weer mis. pic.twitter.com/nlfF68sspX — Bob van Keulen (@BobHGL) May 12, 2021

Politie is met veel te weinig en heeft het totaal niet in de hand. pic.twitter.com/5wGPIRLXxW — Bob van Keulen (@BobHGL) May 12, 2021

Een tegendemonstrant met een Israëlische vlag werd ook nog belaagd. Hij werd achternagezeten en zijn vlag werd afgepakt en kapotgemaakt.

Iemand met joodse vlag achternagezeten. Politie doet niks eraan. pic.twitter.com/EaZ8fuZq6n — Bob van Keulen (@BobHGL) May 12, 2021

De rust is inmiddels weer teruggekeerd.