Fleur Agema (PVV) fileert testwet van Hugo de Jonge: ‘Ook niet-gevaccineerden gun ik hun vakantie naar de zon’

Net als veel andere oppositiepartijen is ook de PVV tegen de testsamenleving die het kabinet-Rutte onder leiding van Hugo de Jonge wil optuigen. Parlementariër Fleur Agema verzet zich er hevig tegen: “Een gevaccineerde krijgt privileges ten opzichte van een niet-gevaccineerde en dat is niet eerlijk.”

PVV-Kamerlid Fleur Agema fileert vakkundig het wetsvoorstel dat de juridische onderbouwing voor de ‘testsamenleving’ zou moeten zijn. In een uitgebreid bericht beargumenteert ze waarom haar partij tegen verplichte testbewijzen en een vaccinatiepaspoort is.

Eerst behandelt ze de epidemiologische situatie “en daarmee de tijdigheid van de wet,” zo stelt ze. Zij stelt dat de nijpende situatie in de ziekenhuizen binnenkort achter ons zal liggen, omdat mensen vanwege het betere weer meer tijd buitenshuis zullen doorbrengen. Daarbij erkent ze wel dat ontsnappen aan de “verspreiding van het virus door aerogene transmissie in binnenruimtes” wat langer op zich zal laten wachten, omdat het weer momenteel nog wat tegenzit.

Ze wijst ook op een verschil met vorig jaar: zo’n 30 procent van de bevolking heeft al corona gehad en een groot deel van de risicogroepen is al, of wordt binnenkort, gevaccineerd.

Alleen al om die redenen vindt de PVV een vaccinatiebewijs niet proportioneel. Iets wat Agema nog eens extra kracht bijzet door te wijzen op de tweedeling die ontstaat tussen wel en niet-gevaccineerden:

“Een gevaccineerde krijgt privileges ten opzichte van een niet-gevaccineerde en dat is niet eerlijk. Ik gun iedereen z’n vakantie naar de zon, maar dan wel IEDEREEN.”

Daarbij wijst ze ook nog maar eens op het feit dat het nog helemaal niet zeker is of een gevaccineerde geen corona meer kan krijgen of overdragen. “Het kan schijnveiligheid zijn,” waarschuwt ze.

Agema haalt ook uit naar minister Hugo de Jonge. Er is namelijk een breed aangenomen motie-Wilders “die stelt dat er geen sprake mag zijn van verplichte vaccinatie en ook niet van dwang of drang.” De Jonge zegt dat er met zijn wet geen sprake is van drang, omdat leuke dingen doen niet perse hoeft. Je kunt er inderdaad voor kiezen om gewoon nog een jaar binnen te gaan zitten, dus wat nou drang? De PVV gaat in ieder niet mee in die redenering.

Maar waar haar bericht echt schittert (en dan is ze pas op de helft) is op het punt van aerogene transmissie van het virus. Ze noemt een paar goede voorbeelden en komt dan met haar belangrijkste observatie:

“De één miljoen mensen die tijdens de eerste golf in ons land binnen enkele weken besmet raakten zijn natuurlijk nooit allemaal aangehoest of ondergeniest. Maar ook de 165.000 besmettelijken die er zelfs met een harde lockdown, mondkapjesplicht en avondklok nog steeds waren, moet toch iets anders te denken geven dan dat het vermaledijde volk maar niet wilde deugen.”

Haar conclusie is net zo duidelijk: ‘Het virus kan niet tegen goede ventilatie.’ Dus het is duidelijk wat er moet gebeuren: gewoon goed ventileren, in heel Nederland. Dan is dat virus zo een kopje kleiner gemaakt, en kunnen we daarna het land weer gewoon normaal opengooien. Zónder allerlei malle testfratsen. Klinkt goed, toch.