Florida zet aanval in op censuur van Techgiganten: “250.000 dollar boete per dag voor bannen politici”

De Amerikaanse staat Florida staat op het punt hard in actie te komen tegen sociale media giganten die hun macht gebruiken om politici waar Sillicon Valley het niet mee eens is het zwijgen op te leggen. Gouverneur Ron DeSantis zal een wet tekenen die het bannen van Floridiaanse politici illegaal maakt. Doen sociale media dat tóch, dan kunnen ze boetes krijgen tot maximaal 250.000 dollar per dag.

Florida wordt geregeerd door de conservatieve gouverneur Ron DeSantis. Deze Republikein heeft zich in het verleden meermaals kritisch uitgelaten over het beleid van sociale media als Twitter, Facebook en YouTube. Met name de ban van voormalig president Donald J. Trump van Twitter kon bij hem op geen enkele vorm van begrip rekenen.

Daarom hebben DeSantis en de Floridiaanse volksvertegenwoordiging besloten in actie te komen. Het Huis van Afgevaardigden in de staat en de Senaat hebben de wet die daaruit voort is gekomen al goedgekeurd. En DeSantis zal er binnenkort zijn handtekening onder zetten: een wet die het permanent bannen van politici uit/in de staat illegaal maakt. Doen sociale media dat toch, dan kunnen ze een boete krijgen van maximaal 250.000 dollar per dag.

Ook het bannen van politieke kandidaten – dus niet mensen die al gekozen zijn, maar die meedoen aan een verkiezing – is illegaal. In dat geval kan er een boete opgelegd worden van 25.000 dollar per dag. Na een maand zou dat dus oplopen tot 750.000 dollar.