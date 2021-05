Gemeente Amsterdam belooft strafmaatregelen voor Tofik Dibi na kakkerlakkenfoto bij Israël

De gemeente Amsterdam overweegt een straf voor gemeenteambtenaar Tofik Dibi. Dat kondigde burgemeester Femke Halsema aan nadat raadslid Annabel Nanninga (JA21) het gemeentebestuur attent maakte op verregaande opmerkingen van het voormalige GroenLinks-Kamerlid over Israël. Zo twitterde Dibi een foto van kakkerlakken bij een oproep tot het boycotten van producten die in de nabijheid van Jeruzalem en Tel Aviv zijn vervaardigd. Joodse Nederlanders voelden zich beledigd, aangezien ‘kakkerlakken’ een klassiek antisemitisch scheldwoord is. Ook wenste Dibi verdedigers van Israël “buikgriep” toe.

Volgens Halsema zal dat niet zonder gevolgen blijven, zo tekende de Telegraaf op: “U heeft gelijk: de uitspraken die zijn gedaan, zijn niet conform de gedragscode. Dat betekent ook dat er gevolgen zullen zijn. Op dit moment is de ambtenaar niet beschikbaar, maar op het moment dat hij terugkeert, zal er een gesprek plaatsvinden met zijn leidinggevende in aanwezigheid van het Bureau Integriteit.”

De gedragscode waar Halsema het over heeft, is een leidraad voor het gedrag van Amsterdamse gemeenteambtenaren. Daarin wordt ook opgeroepen tot terughoudendheid op social media over controversiële kwesties.

Dibi werkt inmiddels drie jaar als medewerker en adviseur van Emre Ünver, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West.