Grand Prix van Monaco: Max Verstappen begint tóch helemaal vooraan

Hoewel hij op zaterdag naast de pole position greep start Max Verstappen vanmiddag (zometeen) toch als eerste aan de Grand Prix van Monaco. Fransman Charles Leclerc kreeg namelijk serieuze problemen tijdens de warm-up. Hij moest naar binnen… waarna de conclusie was dat hij helemaal niet aan de start kon beginnen. Het was een hard gelach voor Ferrari.

Zaterdag was Max net een paar tienden langzamer dan Leclerc. Dat was verrassend omdat Ferrari dit jaar nog nergens de snelste was. Maar, zou Max daar tegen in hebben gebracht, dat kwam eest en vooral doordat, toen hij zelf bezig was met wat duidelijk de snelste ronde zou worden, Leclerc – die toen al de snelste tijd had staan – crashte, waarna Max zijn superronde moest afbreken. Was dat niet gebeurd, dan was Max polezitter geweest.

Daarom zal het voor Max een beetje als rechtvaardigheid gevoeld hebben, hoewel de manier waarop natuurlijk niet prettig was. Want Leclercs team had naar zijn bolide gekeken en geconcludeerd dat de crash niets ernstigs kapot had gemaakt aan de wagen. Was dat wel zo, dan was Leclerc vijf plekken naar achter gezet. Ferrari wilde dat ten koste van alles voorkomen.

Achteraf blijkt dat dan toch niet de slimste beslissing. Want nu kan Leclerc helemaal niet meedoen, en begint Verstappen alsnog vooraan.