Hoera! Burgerinitiatief voor Build Back Better-debat in Tweede Kamer haalt magische grens van 40.000 handtekeningen

Goed nieuws voor iedereen die zich zorgen maakt over al die “Build Back Better”- en “Great Reset”-uitspraken en doelen van de boven-ons-gestelden. Het burgerinitiatief om een Build Back Better-debat te agenderen is de magische grens van 40.000 handtekeningen gepasseerd. Dit aantal is wat nodig is om zo’n voorstel – zo’n burgerinitiatief – naar de Tweede Kamer te kunnen krijgen in de hoop dat de Kamer het daadwerkelijk gaat behandelen.

In de Tweede Kamer waren er al partijen die graag een Build Back Better-debat wilden hebben. Henk Krol (eerst van 50Plus en daarna van zijn eigen fractie) was er bijvoorbeeld een uitgesproken voorstander van. En dat gold natuurlijk ook voor Forum voor Democratie. Maar het hele partijkartel wilde er niet aan. Waarom zou je immers openlijk debatteren over iets dat je veel beter achter de schermen even kan fiksen?

Omdat de Kamer het niet uit zichzelf deed besloot een groep actieve burgers om het heft in eigen handen te nemen. Zij begonnen een burgerinitiatief met het doel om 40.000 handtekeningen in te zamelen om zo’n debat te agenderen.

De reden dat het burgerinitiatief dat wilde wordt uitgelegd op de eigen website. “Plotseling, uit het niets, gebruiken wereldleiders de slogan Build Back Better. Ook onze koning (seconde 49) en premier Rutte (seconde 20) verwezen onlangs in hun videoboodschappen voor de Verenigde Naties naar de noodzaak to Build Back Better.”

“Maar waar komt deze slogan zo plotseling vandaan? Wat bedoelen ze met Build Back Better? En waarom is deze slogan nooit een onderdeel geweest van het publieke debat in Nederland?” aldus het initiatief. “Een debat hierover in de Tweede Kamer is meer dan nodig want onze volksvertegenwoordigers zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan ons, de soevereine Nederlandse bevolking, en niet aan allerlei internationale organisaties, globalistische instellingen en multinationals.”

En dus wil het initiatief dat er a) een debat over komt en b) dat de Kamer expliciet afstand neemt van het Great Reset Initiative van het World Economic Forum. Voor de goede orde, die Great Reset is geen wappie-complottheorie. Het WEF en aanverwante geesten praten er openlijk over. Kijk maar op de website van het WEF.

Nou, hoewel de coalitiepartijen er niet aan wilden heeft het burgerinitiatief nieuws; de magische grens van 40.000 handtekeningen is gepasseerd. Dat houdt in dat dit nu gepresenteerd kan worden aan de Tweede Kamer. En als die de zorgen van burgers serieus neemt zal er nu dus wél een debat over deze materie moeten komen. Voor de zekerheid probeert het initiatief uit te komen op 50.000 handtekeningen, dit in het geval dat er ongeldige handtekeningen gezet zijn die niet meetellen.

Maar de 40.000 handtekeningen zijn dus verzameld. Het wordt geagendeerd. Niet omdat het partijkartel dat wil, maar omdat betrokken burgers niet langer op hun achterwerk bleven zitten en in actie kwamen.