IKEA diep door het stof tegenover DDS: “Onze oprechte excuses voor gele mondkapjesstickers”

IKEA gaat diep door het stof, nadat er gisteravond gigantische ophef ontstond op sociale media over bezoekers die een gele sticker zouden moeten dragen wanneer ze -om welke reden dan ook- geen mondkapje kunnen of willen dragen in de gigantische bouwkeet van de Zweedse meubelgigant. De Dagelijkse Standaard was daar als eerste medium bij om over te berichten, maar uiteindelijk hebben wij besloten om er pas over te berichten na een eerste reactie van IKEA zelf.

Die reactie kwam dan ook vrij vlot, namelijk al de volgende ochtend. Daarin komt de meubelgigant terug op een bericht dat wij hier vandaag ook aan hebben besteed. Wij konden de re eerste reactie van IKEA dan ook pas vandaag plaatsen omdat we graag hoor-en-wederhoor toepassen. Maar, logischerwijs stond de IKEA-hotline de hele dag roodgloeiend door lijntjes vanuit allerlei media, bezorgde en boze mensen. Allemaal waren ze uit op een genuanceerde reactie van het miljardenbedrijf, dat zichzelf bijna een dag lang in stilzwijgen wist te hullen.

De redactie van De Dagelijkse Standaard heeft daarop besloten om, nadat wij telefonisch contact met IKEA hebben gehad, om er toch een berichtje aan te wijden. Want het is natuurlijk -onbedoeld of niet- absurd dat een bedrijf als IKEA over gaat tot dergelijke denigrerende en bestempelende maatregelen. Dat stokt zeker met de visie van het bedrijf dat juist altijd stelt heel erg inclusief en open-minded te zijn. Zolang je dus maar een mondkapje draagt en verder gehoorzaamt.

Tot onze verbazing heeft IKEA Nederland zojuist alsnog contact met de redactie van De Dagelijkse Standaard opgenomen om een exclusief en eenduidig statement te maken:

“Wat de mondkapjes betreft, houden we ons aan de regels van de overheid. Mensen vanaf 13 jaar moeten een mondkapje dragen, tenzij dit niet kan vanwege een beperking of ziekte. In IKEA Delft werden er stickers aangeboden die klanten konden gebruiken in de winkel om aan te geven dat ze geen mondkapje kunnen dragen zonder hierop te worden aangesproken.”

Allemaal leuk en aardig IKEA, maar hoe zit het dan met de (schijn)verplichting van het dragen van een dergelijke sticker?

“Het was op vrijwillige basis. Onze klanten mochten dus zelf beslissen ze hier gebruik van wilden maken.”

Een duidelijk antwoord en statement van IKEA, maar toch bleef de redactie van De Dagelijkse Standaard nog wat vragen hebben. Eerder schreven wij dus al dat de IKEA in Delft een soort van ‘corona-fieldlab’ is waar mogelijke opties om het virus te bedwingen worden uitgerold. Er zijn dan ook, aldus IKEA, in geen enkele andere vestiging in het land dergelijke stickers uitgedeeld.

Tot slot laat IKEA Nederland tegenover De Dagelijkse Standaard nog het volgende weten: