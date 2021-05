Jan Latten reageert op migratie promotende VN-medewerker: ‘Geen arbeidstekort als parttimers 1 dag meer werken’

Emeritus hoogleraar demografie Jan Latten reageert op de bewering van VN-medewerker Fardau Procee, die beweert dat migratie een oplossing zou kunnen zijn voor vergrijzende landen. ‘Als alle parttimers één dag per week meer zouden werken, is er op termijn geen tekort aan werkenden in Nederland’, stelt hij op Twitter.

Hier de tweet van Jan Latten:

Er is door @NIDI_KNAW uitgerekend dat er op termijn in NL geen tekort aan werkenden hoeft te zijn als alle parttimers 1 dag per week meer zouden werken, #mythe #immigratie #vergrijzing #bevolkingsgroei https://t.co/9qKdUJ9AXN #BNR #ikhoorbijBNR — Jan Latten (@JanLatten) May 24, 2021

Latten reageert op een aflevering van Boekestijn en De Wijk van BNR. Daar beweert Procee dat de discussie “geladen en gepolitiseerd” is en steekt vervolgens een heel pleidooi af over alle (vermeende) voordelen van migratie.

Procee heeft overduidelijk alleen maar oog voor één kant van het verhaal. Want ja, migratie kán inderdaad een oplossing zijn voor arbeidstekorten. Maar in het artikel staat ze niet stil bij de vraag of het ook de juiste oplossing is. Wat haar betreft is migratie net een natuurkracht: we moeten maar accepteren dat het er is. Burgers moeten maar wat beter worden geïnformeerd en de overheid moet nadenken over een manier om het te reguleren.

Latten prikt feilloos door die onzin heen en wijst op een betere oplossing: alle parttimers moeten een dag meer werken en dan is het arbeidstekort zo weggewerkt, dus hoeven we ook niet meer naar migratie als ‘oplossing’ te kijken.

Maar goed, dat is ook weer makkelijker gezegd dan gedaan, want laten we wel wezen, die arbeidstekorten zijn niet zomaar ontstaan. Procee noemt het arbeidstekort van 80 duizend mensen in de zorg als voorbeeld. Zij stelt alleen het tekort vast en kijkt niet naar de oorzaken van dat tekort, waardoor het lijkt alsof Nederlanders het werk niet willen doen en Noord-Afrikanen maar wat graag bij willen springen. Dat is natuurlijk onzin.

Als de Nederlandse overheid eens wat zou doen aan de belachelijke bureaucratie in veel sectoren, wat een belangrijke reden is voor de hoge werkdruk, dan zien we parttimers snel om meer uren vragen. En nog een paar voordelen: dan is er minder vraag naar migranten en wordt er dus minder geconcurreerd op loon. Ook is de overheid dan minder druk met asielaanvragen en uitkeringen. Dan kunnen die migranten mooi hun eigen land opbouwen, want in Nederland is voor hun geen werk meer te krijgen. Helaas zal die gedachte bij de VN-medewerker niet zijn opgekomen.