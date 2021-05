Klagende leraren niet blij met onderwijsversoepelingen: ‘Op mij hoeven ze niet te rekenen’

Demissionair minister Arie Slob heeft aangekondigd dat middelbare scholen vanaf 31 mei weer helemaal opengaan. Na maanden van digitaal onderwijs betekent dat dat leerlingen eindelijk weer fysieke lessen krijgen. Maar helaas lopen er genoeg steen en been klagende docenten rond in Nederland die allesbehalve blij zijn met de aangekondigde versoepelingen.

Voor Nederlandse scholieren was 2020 én begin 2021 een rampzalige tijd. Grotendeels was het onderwijs door de lockdowns digitaal geworden. Met name de tweede lockdown duurde enorm lang en veel onderwijsexperts én docenten maken zich al langer zorgen over de gevolgen hiervan. Reden voor opluchting dus dat nu ook middelbare scholen weer de draad kunnen oppakken.

Helaas is niet iedereen blij met de versoepelingen, de Telegraaf meldt dat er veel leraren zijn die bezwaren hebben tegen de aangekondigde versoepelingen. Sommige docenten zijn dan ook niet blij met bestuursorganisaties binnen de onderwijswereld die de versoepelingen steunen. Deze bestuurders erkennen dat digitaal onderwijs alles behalve optimaal was, en dus zijn de aangekondigde versoepelingen meer dan welkom. Maar sommige, klagende docenten delen deze mening niet:

“De bestuurders zitten veilig in hun kantoren beleid te maken, maar wij leraren staan met onze poten in de klei. Op mij hoeven ze voorlopig in ieder geval niet te rekenen.”

Voor scholieren is het mooi meegenomen dat ze binnenkort weer fysiek onderwijs kunnen genieten. Het is voor hen te hopen dat ze niet op een school zitten waar er veel leraren zitten die weinig trek hebben in het oppakken van het reguliere onderwijs.