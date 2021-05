Martin Bosma (PVV) pakt UvA-professor aan: ‘U zet PVV-kiezers weg als PvdA-haters, maar het is juist andersom’

Professor aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) Sarah de Lange valt volledig door de mand. In een videopresentatie stelt zij dat PVV-kiezers PvdA-mensen haten, maar zij las haar eigen grafiek verkeerd. Het is juist andersom, zo erkent zij zelf. Bosma vraagt zich af of zij wel een echte wetenschapper is na zo’n spectaculaire fout.

Eerder al werd er al op gewezen dat van de UvA-hoogleraar Sarah de Lange volkomen tijdens een presentatie over extreem-rechtse krachten PVV-Kamerlid Martin Bosma onterecht beschuldigde van antisemitisme. Er bleek echter nog veel meer mis te zijn met haar presentatie.

Fascinerend dit.@SLdeLange (een door de @PvdA gefinancierde ‘professor’) schermt met een grafiek en roept dat PVV’ers PvdA-mensen haten… ….maar ze zou de grafiek VERKEERD OM gelezen hebben. En dan zijn het juist PvdA’ers die PVV’ers haten. Klopt dit, @SLdeLange ? https://t.co/LBLGYxoJXz — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) May 16, 2021

“Fascinerend dit”, zegt Bosma in een reactie op de door The Post Online ontdekte blunder van De Lange. “Sarah de Lange (een door de PvdA gefinancierde ‘professor’) schermt met een grafiek en roept dat PVV’ers PvdA-mensen haten… Maar ze zou de grafiek VERKEERD OM gelezen hebben. En dan zijn het juist PvdA’ers die PVV’ers haten. Klopt dit?” vraagt hij haar rechtstreeks.

Hij krijgt reactie:

“Ja, tot mijn grote spijt ik heb tijdens de presentatie door de grote afstand tot het scherm de assen niet goed kunnen aflezen en deze per ongeluk omgedraaid. Ik zal dit meteen laten corrigeren met een disclaimer bij de video. Dit had uiteraard niet mogen gebeuren.”

Bosma kan het maar moeilijk verkroppen dat zij dit zomaar afdoet als een foutje en legt ook haarfijn uit waarom:

“Dat is vreemd. U bouwt een hele theorie op die grafiek. Vervolgens zet u 1,1 miljoen PVV-kiezers weg als haters. En nu stelt u dat u deze grafiek VOOR HET EERST ZAG en ‘m niet goed kon lezen? U wordt betaald door het splinterpartijtje PvdA. Bent u echt wetenschapper, mevrouw?”

Op zich is het al wonderbaarlijk genoeg dat er überhaupt mensen zijn die het links-ideologische gewauwel van De Lange voor serieuze wetenschap aanzagen, maar nu is ze dan toch echt volledig door het ijs gezakt.