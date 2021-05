‘Mocht de economie harder groeien, dan kan de eurozone klem komen te zitten: veel te hoge rentes voor Zuid-Europa’

Centrale banken lijken klem te zitten tussen schulden en inflatie. We zien dat de inflatie in de VS oploopt. Logischerwijze zou het antwoord van centrale banken daarop moeten zijn om de rente op te schroeven. We willen immers geen ‘hollende’ inflatie. Het probleem is echter dat centrale banken zich bij schuldoverladen overheden en bedrijfsleven niet een hogere rente kunnen permitteren. Een (veel) hogere inflatie vinden zij echter wel plezierig: het vreet de schuld op. Arme, arme, arme spaarders!!

Zij krijgen geen rente over spaarcenten en hun vermogen zou dan opgegeten worden door inflatie. Spaarders hebben geen stem in het kapittel. Het overkomt hen gewoon. Dank u wel! In hoeverre liggen centrale banken aan de ketting van overheden en bedrijfsleven. Ik vroeg het aan Hanneke Veringa, directeur van AXA Investment Management, een grote Franse vermogensbeheerder met kantoor in Amsterdam-Zuid.

Frits Bosch: “De inflatie in de VS loopt nu op; op jaarbasis in april jl. naar 4,2%. In de EU is de inflatie nog laag 1,4%, maar neemt toe. Zie jij de Europese inflatie richting Amerikaans niveau gaan?”

Hanneke Veringa: “Wij zien de Europese inflatie niet richting een Amerikaans niveau gaan maar verwachten wel dat de inflatie in het Euro gebied een piek kan bereiken tussen de 2.5 en mogelijk 3% in de herfst dit jaar. Dit is significant later dan in de VS (mogelijk zal hier een niveau bereikt worden van tussen de 4% en 5% in juni). Het feit dat de inflatiestijging later zal komen dan in de VS zou kunnen leiden tot een toenemende vrees ten aanzien van Inflatie in het Eurogebied.”

Frits: “Larry Summers, Harvard-econoom, beschuldigt de Fed (Amerikaanse centrale bank, red.) van “gevaarlijke gelatenheid” qua inflatiegevaar. Hij meent dat de Fed de rente laag houdt ten gunste van overheid en bedrijfsleven, maar daarmee het inflatie te zeer laat oplopen. Heeft hij een goed punt?”

Hanneke: “Larry heeft inderdaad een goed punt. Maar de huidige stijging in inflatie die wij zien is vooral een goede mogelijkheid voor hem om zich met deze opinie te profileren. Wat in dit kader niet zo belangrijk is, is de stijging van inflatie in 2021 maar meer waar de kerninflatie op uit zal komen in 2022. De fiscale stimulus maatregelen in de VS zijn vooralsnog “one off” maatregelen en dit zou op zich het risico op een autonome inflatie “on the run” ontwikkeling beperken. Een mogelijke aanjager van een meer structureel hogere inflatie zou kunnen ontstaan als gevolg van een minder globaal opererende economie met meer protectionisme.”

Frits: “Centrale banken zitten klem tussen schulden en inflatie. De ECB wordt ‘fiscal dominance’ verweten: dominantie van het beleid om te zorgen voor financierbaarheid van overheidstekorten via een kunstmatig laag houden van de rente. Het oplopen van de schulden zou een uitweg kunnen vinden via het fors oplopen van inflatie. Zie jij dit gebeuren? Gaan we naar een ramping inflation-scenario?”

Hanneke: “De ervaring van 2017-2018 laat zien dat de ECB dicht in de buurt van “fiscal dominance” beweegt. Als de economie harder zou groeien zou de ECB tussen een “rock and a hard place” zitten omdat de mogelijke hogere rentestanden dan een zwaar gelag zouden kunnen worden voor Zuid Europa. Een goede implementatie van het SURE-programma zou goede support kunnen geven aan het creëren van economische groei in Zuid Europa en het mogelijk maken voor de ECB om aan deze situatie te kunnen ontsnappen.”

Frits: “Zit de ECB klem door de mega hoge staatsschulden van Zuid Europese landen, bijvoorbeeld Italiaanse staatsschuld 160%?”

Hanneke: “De ervaring in 2021 laat zien dat Duitse staatsobligaties meer waard zijn geworden, en dat de spreads voor de landen in Zuid Europa groter zijn geworden. De omvang van de huidige ontwikkeling is heel redelijk maar dit is een ontwikkeling die in de gaten gehouden moet worden.”

Frits: “Wat zou jij institutionele beleggers – pensioenfondsen en verzekeraars – aanraden qua inflatieprotectie? Inflatiegerelateerde bonds? Wat kan AXA IM in dit verband aanbieden?”

Hanneke: “Implementeer bescherming ten aanzien van inflatie als het gaat om pensioenfondsen en verzekeraars en neem een juiste bepaling van de looptijd nadrukkelijk mee in de investeringsbeslissing. Op dit moment bieden inflation linked obligaties op het lange eind van de curve relatief betere reële yields; tegelijkertijd biedt dit segment een hoge correlatie met nominale obligaties. Voor de particuliere belegger is het advies om te overwegen om te beleggen in inflation linked obligaties met een relatief korte looptijd omdat deze obligaties uitzicht bieden op een solide inflatie indexatie en de mogelijkheid voor particuliere beleggers om zich tegen een inflatiestijging te beschermen.”

“Het meer algemene advies is om contrair te beleggen. Inflatie is er altijd – het kan tijdelijk op de achtergrond verdwijnen – wij zien een enorme vraag als de inflatie stijgt, wat in zijn algemeenheid leidt tot relatief hoge prijzen – als je een goede bescherming tegen inflatie wil implementeren dan is het advies om dit te implementeren wanneer de bescherming relatief goedkoop is – dit is in de regel het geval als onder meer de olieprijzen relatief laag zijn en de markt van inflatie niet veel meer verwacht.”

Frits: “naar mijn mening is belangrijk wat er in de reële economie gaat gebeuren. Dat zal bepalen hoe dit verder gaat. Als er zich schaarste zal voordoen op de arbeidsmarkt, dan zullen de lonen gaan stijgen, door te berekenen in de prijzen, waardoor inflatie en de nominale toenemen. Vervolgens zal dit een neerwaarts effect kunnen hebben op de huizenmarkt en de beleggingen. De vraag is vervolgens hoe de banken zich gefinancierd, ‘gefund’, hebben. Hebben ze een goede matching toegepast? Voor banken waren/zijn beleggingen en hypotheken belangrijke inkomstenbronnen. Zijn ze met het verstrekken van hypotheken voldoende voorzichtig geweest? Is ons spaargeld wel veilig? Kortom, er zijn voldoende factoren om ons zorgen over te maken. Gaat u maar rustig slapen!”

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.