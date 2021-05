Oud-gevangenisdirecteur is helemaal van het padje: ‘Hef alle gevangenissen op, laat alle gevangenen terugkeren’

Frans Douw werkte in verschillende gevangenissen en inrichtingen zoals het Pieter Baan Centrum. Hij was gevangenisdirecteur en geeft advies over “forensische psychiatrie” en het gevangeniswezen. Maar, zegt hij, hij “haat het opsluiten van mensen.” Sterker nog, zijn haat is zo diep geworteld, dat hij wil dat álle gevangenissen verdwijnen.

Vandaag mocht Douw langskomen bij BNR’s radioprogramma Big Five van Misdaad en Straf. Presentator Art Rooijakkers nodigt daarvoor specialisten uit deze sector uit om te praten over het justitiële systeem, de misdaad, en hoe het allemaal beter kan. Douw was dus ook welkom. Dit vanwege zijn ervaring én omdat er dit jaar een boek van zijn hand is verschenen, genaamd Het zijn mensen.

Nou, bij BNR maakte Douw duidelijk dat hij wel de meest aparte man is die ooit gevangenisdirecteur is geweest… en dat het maar goed is dat hij het veiligheidsbeleid geen vorm geeft. Want, zei hij onder meer, wat hem betreft kunnen álle gevangenen uiteindelijk weer vrij rondlopen in de samenleving. Het is immers mensen, en die zijn in principe hartstikke lief!

Voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw heeft een hekel aan gevangenissen. Hij praat erover met @artrooijakkers in BNR's Big Five van Misdaad en Straf. Luister nu live! Meer nieuws? Ga naar https://t.co/BlTgc3bttN of download de app! pic.twitter.com/6ltH8a3wAS — BNR Nieuwsradio (@BNR) May 5, 2021

Rooijakkers had drie stellingen voor Douw. Op elke stelling antwoordde die bevestigend. Wat de vragen dan wel stellingen waren?

“Ik had zelf ook op het criminele pad kunnen raken.” Het antwoord: “Zeker.” “Iedere gedetineerde kan succesvol terugkeren in de samenleving.” Het antwoord: “Ook.” “Alle gevangenissen moeten worden opgeheven.” Het antwoord op deze stelling: “Ja. Zeker.”

“Ik haat in ieder geval het opsluiten van mensen,” zei Douw ook. “Gelukkig is dat maar een héél klein aspect van het gevangeniswezen, want dat is eigenlijk een beweging van de rechterpols, en daarna ben je eigenlijk alleen maar bezig met het bestrijden van de gevolgen daarvan, van die ene handeling,” aldus de oud-gevangenisdirecteur.

Iedere gedetineerde kan terugkeren in de samenleving slaat dus ook op psychopaten. Die zijn er. Psychopaten zijn geen mythe. Ze zijn simpelweg niet in staat om empathie te voelen, en kunnen buitengewoon agressief én levensgevaarlijk zijn – iets waar ze zelf eigenlijk niets aan kunnen doen, maar waardoor ze wel een enorm gevaar vormen voor de rest van de maatschappij.

Maar wat Douw betreft moeten dat soort psychopaten – denk Hannibal Lecter – kunnen terugkeren in de samenleving.

En om het nog wat erger te maken stelt hij vervolgens dat alle gevangenissen ook wel even opgeheven kunnen worden. Blijkbaar moet een man die een 14-jarig meisje verkracht en haar daarna de keel doorsnijdt even een paar jaar in therapie, en hop, daarna weer lekker vrij. Daar hoeft geen gevangenis aan te pas te komen. Want die brute moordenaar is in Douws ogen “een mens.”

We mogen ons in onze handjes knijpen dat deze man niets te zeggen heeft in ons land. Want als deze adviezen worden opgevolgd wordt Nederland héél veel minder veilig. Wát een onverantwoorde stellingen neemt hij in!