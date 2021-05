Paniek! Baudet was grieperig: Kamervoorzitter Bergkamp eist “verklaring” dat hij geen corona heeft

Toen Thierry Baudet (FVD) wilde beginnen aan zijn inbreng van de eerste termijn tijdens het debat vandaag in de Tweede Kamer riep Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) hem opeens bij zich. Want hij moest even verklaren “geen corona” te hebben. Daar zouden verschillende “leden” van de Kamer zich namelijk zorgen om hebben gemaakt. Baudet lachte erom. Hard.

Voor iemand die zich de pre-coronatijden nog herinnert was het héél gek om te zien. Thierry Baudet moest verklaren voor zover hij weet geen corona te hebben. Dit omdat hij eerder op de dag toegaf dat hij ergens in het midden van april ongeveer wat grieperig was geweest, en “een stuk of twee” fractiemedewerkers positief hadden getest voor corona. Daarom werd er nu van hem verwacht dat hij even een “verklaring” af gaf over zijn gezondheid.

“Ik begin met een korte verklaring op verzoek van de voorzitter: voor zover ik weet heb ik geen corona,” aldus Baudet. Daarna wilde hij overgaan op zijn speech, maar dat werd hem niet gegund. Jesse Klaver kwam namelijk meteen aanrennen om een interruptie te plaatsen. “Ik heb geen corona?” Wat is dit? Was er een beschuldiging? Een verdenking? Wat was er aan de hand! Gilde hij zogenaamd in paniek maar eigenlijk met een grote glimlach op het gezicht.

“Ik voel me op geen enkele manier ziek. Er werd mij gevraagd of ik corona heb, nou volgens mij heb ik geen corona,” schamperde Baudet daarop. Bergkamp nam het woord toen wéér. Een paar Kamerleden hadden zich zorgen gemaakt zei ze over Baudets gezondheid. Ze hadden afgesproken dat Baudet uitleg zou geven over de stand van zaken. “Eerlijk gezegd had ik een wat uitgebreider verhaal verwacht,” zei Bergkamp, “maar dit is wel de conclusie.”

“Ik voel me kiplekker!” zei Baudet.

Bij Omroep ON! gaf Baudet daarna wat meer tekst en uitleg. Daar vertelde hij dat verslaggever Ernst Lissauer, die grapte dat hij zich niet veilig voelde op de Kamerafdeling van FVD, zich nergens zorgen over hoefde te maken. “Wij hebben een afspraak: als je je niet lekker voelt blijf je thuis,” aldus Baudet. Punt.

Maar voelde Baudet zich dan wél goed. “Dit speelde een maand geleden,” zei de FVD’er. “Een maand geleden heb ik een aantal dagen griepklachten gehad, koorts, snotteren, en toen heb ik op bed gelegen, en ben ik niet naar mijn werk gegaan. En daarna heb ik even uitgeziekt, toen hebben we reces gehad, en ik ben al twee weken klachtenvrij.” Met andere woorden, “er is niets aan de hand.”

Had hij zich dan wel laten testen? Daar voelde hij de noodzaak niet toe. Hij vermeed het contact met anderen, bleef braaf thuis op bed leggen, en klaar.

In de Kamer zijn er, zei Lissauer, mensen die zich daar zorgen over zeggen te maken. Zoals de al eerder genoemde Klaver bijvoorbeeld. Maar Marianne Zwagerman is daar héél kritisch op. Want, stelt zij, zij herinnert zich nog maar al te goed dat minister Kajsa Ollongren van D66 zomaar, hop, in de auto stapte met haar niets vermoedende chauffeur toe ze daadwerkelijk positief had getest op corona. En toen Mark Rutte een test had moeten ondergaan omdat hij contact had gehad met positief geteste personen (hallo Ollongren) ging hij gewoon naar de Kamer… terwijl hij nog op de testuitslag wachtte.

Ollongren stapte MET CORONA gewoon in de auto bij haar chauffeur die VAN NIKS WIST. Rutte ging gewoon naar de Kamer voordat hij wist of zijn test negatief was. De hypocrisie is weer om te 🤢 #coronadebat — Marianne Zwagerman (@mariannezw) May 12, 2021

Kortom, het was weer eens één groot toneelspel in Den Haag vandaag, aldus Zwagerman. En trouwens, zou Baudet daar ongetwijfeld voor de duidelijkheid nog maar eens aan toevoegen: hij was een maand geleden een paar dagen ziek. Het speelt nu dus sowieso niet meer.