Thierry Baudet: ‘Het kan zijn dat ik een paar dagen de coronagriep gehad heb’

Na een paar dagen afwezig te zijn geweest in de politieke arena, verscheen vandaag FVD-leider Thierry Baudet weer in het gebouw van de Tweede Kamer. Hij is enkele dagen ziek geweest, vertelde hij toegesnelde journalisten: “Ik ben een paar dagen ziek geweest,” deelde de Forum-voorman mee: “Koortsig, grieperig en daarna weer boven Jan. Griep of coronagriep, dat maakt niet uit.”

Baudet heeft bij de GGD geen coronatest gedaan. Afgelopen zaterdag onthulde The Post Online dat Thierry Baudet bij een wijnfeest op de FVD-fractiekamer in Den Haag Covid-19 had opgelopen, samen met zijn veelvuldig in opspraak geraakte adjudant Freek Jansen. Baudet bestrijdt dus dat dit bij hem is “gediagnosticeerd,” zoals TPO afgelopen weekend wel stelde. Enkele andere aanwezigen bij het FVD-bacchanaal zouden wel corona hebben gekregen.

Baudet sprak met @agnesdegoede van RTL en bevestigt dat andere aanwezigen van een ‘wijntje drinken op de fractiekamer’ wel achteraf positief zijn getest op corona. @BNR pic.twitter.com/W9p6uUEykN — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) May 12, 2021

Experts en wetenschappers zijn het er overigens over eens dat de “coronagriep” niet werkelijk bestaat. Covid-19 en het influenzavirus zijn niet vergelijkbaar, concludeerden zij al talloze keren. Het coronavirus is immers veel besmettelijker, en maakt veel meer mensen ziek, zo schreef het gezaghebbende The Lancet afgelopen december.