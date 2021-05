Peiling Maurice de Hond: de VVD zit aan haar maximale potentieel

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft onderzoek gedaan naar de potentie van de verschillende politieke partijen. En, na dat gedaan te hebben, heeft hij goed nieuws voor mensen die helemaal klaar zijn met de hegemonie van de VVD: die partij zit namelijk écht aan haar maximale potentieel qua kiezers die haar een grote kans op een stem geven.

Natuurlijk is er ook slecht nieuws. Want als we naar de zetelverdeling kijken zien we dat de VVD nog altijd veruit de grootste partij van het land is: als er vandaag verkiezingen waren zou de quasiliberale, ultraprogressieve partij uitkomen op 34 zetels. Dat zijn er 11 meer dan de nummer twee, D66, en zelfs 16 meer dan de nummer drie, de PVV.

Maar nu komt het goede nieuws. De Hond heeft per partij ook gekeken naar het maximale potentieel. En dan blijkt dat het maximale potentieel van de VVD (gebaseerd op de vraag “grote kans” dat die partij een stem krijgt, maar dat lijkt me een betere vraag dan “welke partijen zouden eventueel, mogelijk, misschien een stem van je kunnen krijgen) 23% is. 23% van 150 zetels komt neer op… 34,5 zetel. Let wel, bij de verkiezingen van 17 maart kwam de partij uit op 34, en ook nu nog staat die partij op 34 in de peilingen.

Met andere woorden, de VVD kan eigenlijk niet veel hoger uitkomen dan dit zeteltal. Nogmaals, dit is een betere vraag dan welke partij eventueel, misschien, mogelijk, wie weet een stem van je kan krijgen omdat dat ultravrijblijvend is, en eigenlijk weinig te maken heeft met het wérkelijke stemgedrag van mensen.

Het kan voor de VVD eigenlijk dus alleen maar minder worden. En ja, dat is toch nog goed nieuws, want het betekent dat de almacht van de partij – waarbij het eigenlijk gewoon bepaalt wat er gebeurt in het land – te doorbreken is.

Voor het CDA is er ondertussen nog veel meer slecht nieuws. Want uit de peiling blijkt dat het potentieel voor die club – die onder het leiderschap van Jan Peter Balkenende vijftien jaar geleden nog op en over de 40 zetels zat – nog maar 16,5 zetel is.

De PVV doet het dan stukken beter. Want de potentie van Geert Wilders en co. is 18%, wat neerkomt op 27 zetels. Als de VVD haar potentieel dus niet haalt maar de PVV wél, nou, kan de VVD haar positie als “grootste partij van Nederland” zomaar kwijtraken. Natuurlijk wordt die partij dan meteen opzij geschoven door het kartel als zijnde “ongewenst,” maar toch.

D66 kan ook nog groeien. Die partij heeft een potentie van 21% qua kiezers die denken dat de partij een grote kans op hun stem maakt. Dat zou uitkomen op 31,5 zetel. Ook D66 kan de hegemonie van de VVD dus bedreigen. Natuurlijk is dat dan weer géén goed nieuws.

Aan de andere kant, veel erger dan nu kan het niet worden. Of D66 of VVD nu de grootste wordt, het beleid zal in grote lijnen hetzelfde zijn.