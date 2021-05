President Biden onder vuur: ‘Hij stopte Trump-onderzoek dat wilde bewijzen dat corona uit Chinees lab kwam’

Het debat over de oorsprong van het nieuwe Chinese coronavirus is écht losgebarsten. En één van de mensen die daarbij onder vuur is komen te liggen, is president Joe Biden. Want, zo berichten internationale media, eerder dit jaar dwong hij onderzoekers van het ministerie van buitenlandse zaken een onderzoek te beëindigen dat gericht was “op het bewijzen dat het nieuwe coronavirus afkomstig was” uit een streng geheim laboratorium in Wuhan.

Afgelopen herfst besloot toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo – een Republikein die voor Donald Trump werkte – om te onderzoeken of China’s biologische wapenprogramma een rol heeft gespeeld in het ontstaan van de coronapandemie, aldus CNN. Maar dit onderzoek werd bekritiseerd door “insiders” die bang waren “dat het deel was van een politieke poging om China de schuld te geven van het virus,” voegt de Daily Mail toe.

Vervolgens werd het team van de nieuwe president Joe Biden in februari en maart geïnformeerd over het onderzoek. Zij sloten het toen snel, want, zeggen bronnen tegen de media, ze maakten zich zorgen “over de legitimiteit ervan.” Eén pro-Biden bron beweert bijvoorbeeld dat “de manier waarop ze werkten enorm verdacht was.”

Maar mensen die betrokken waren bij het onderzoek zeggen dat dit je reinste onzin is. Zij stellen dat de manier waarop hun werk wordt neergezet totaal oneerlijk en onterecht is. Ze zijn juist, zeggen ze, heel objectief te werk gegaan.

Dit nieuws heeft voor kritiek gezorgd op het Witte Huis. Want, stelt de Daily Mail, critici zullen nu stellen dat Biden de pandemie gepolitiseerd heeft door een onderzoek te laten beëindigen omdat het begonnen was door zijn voorganger.

De theorie dat het virus afkomst was uit een laboratorium waar geheime projecten ontwikkeld werden, werd al een tijdlang verspreid door Trump. Volgens critici van hém deed hij dat alleen maar om “de aandacht af te leiden” omdat zijn reactie op het virus in hun ogen “te soft” was.

Maar het idee dat het virus inderdaad uit het Chinese laboratorium kwam begint steeds meer steun te krijgen in de mainstream, met prominente wetenschappers die er eerst erg sceptisch over waren – Anthony Fauci bijvoorbeeld, die eigenlijk de Amerikaanse Jaap van Dissel is – maar die nu zeggen dat het toch wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.

Dinsdagavond was Trump dan ook erg opgelucht tijdens een interview dat hij gaf aan Newsmax. In dat gesprek zei hij dat hij altijd geloofd heeft dat het virus afkomstig is uit het lab. En ja, zei hij, hij heeft het gevoel dat hij gerechtvaardigd wordt nu dat steeds meer leden van de mainstream media én wetenschappers zijn mening lijken te delen.

“Ik zei het vanaf het begin,” aldus Trump, “dat het daar vandaan kwam. Ik denk dat het overduidelijk was voor slimme mensen. Dat is waar het vandaan kwam. Ik twijfel er niet aan. Ik twijfelde er niet aan. Maar ik werd bekritiseerd door de pers.”

Maar ja, zei Trump, “mensen wilden niet toegeven dat het China was. Ze hebben het liever over Rusland.”

“Van het begin af aan zei ik dat het uit Wuhan kwam,” ging Trump verder. “En dat is ook waar alle doden waren, trouwens, toen we er voor het eerst van hoorden, met lijkenzakken, lichamen die overal in Wuhan provincie op straat lagen, en dat is waar het [lab] staat.”

“Voor mij was het heel duidelijk. Ik zei het met overtuiging en ik werd bekritiseerd… Nu begint het beschamende mediakartel te erkennen dat dat [laboratorium] misschien wel de oorsprong is van het Chinese virus,” zei hij. En hoewel dat rijkelijk laat is naar zijn mening is hij er desalniettemin blij mee.

Dit wordt héél interessant. Want de media worden zowaar wat kritisch over de manier waarop Biden omgaat met het coronavirus. Oké, niet alle media natuurlijk, maar wel genoeg media om er wat druk op te zetten. Nu gaan we zien of de theorieën van Trump en anderen daadwerkelijk kloppen of dat het luchtfietserij is. Hoe dan ook kan één ding gezegd worden: we moeten onderzoeken of Covid-19 is ontsnapt uit een lab in de Chinese stad Wuhan. Want we moeten weten hoe deze ramp is begonnen. Ongeacht wie de president is.